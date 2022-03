Super Dragon Ball Heroes ha lanzado la sinopsis para el siguiente capítulo en el arco de Ultra God Mission, y todo parece indicar que las cosas están a punto de complicarse para Goku y compañía. En esta ocasión, héroes y villanos se han reunido a lo largo del tiempo y el espacio para un nuevo e importante torneo que, hasta la fecha, seguimos sin conocer sus orígenes.

Tras lo visto en el arco de Big Bang Mission, un nuevo Kai Supremo así como un misterioso grupo de guerreros han llegado a la pelea. Parece que este misterioso grupo de individuos finalmente saltará a la acción con el siguiente episodio, tal y como nos lo revela la sinopsis oficial:

“El Súper Torneo del Tiempo-Espacio se desarrolla conforme varias batallas son libras en diferentes locaciones. De la nada, los guerreros en negro se aparecen frente a Goku y los demás. ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de su apariencia? Prepárate para una furiosa pelea involucrando todo tipo de intenciones.”

Actualmente, Super Dragon Ball Heroes se ha mantenido como un anime promocional exclusivo de Japón, y hasta la fecha, no sabemos si hay intenciones de traerlo a Occidente. Considerando que este anime no forma parte del canon oficial de la saga, y que únicamente cumple con la función de promover el juego del mismo nombre que no es tan popular en este lado del mundo, suena como algo difícil que eventualmente nos llegue.

Nota del editor: Interesantemente, Super Dragon Ball Heroes ha recibido bastantes elogios por su nivel de animación en las peleas. A pesar de ser un anime promocional, los fans nipones han recibido de muy buena manera cada nuevo capítulo, y la popularidad del juego sigue aumentando en Japón.

Via: ComicBook