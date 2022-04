En toda su historia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas solo ha baneado a cinco personas. Sin embargo, el reciente incidente durante la ceremonia número 94 de los Óscar podría convertir a Will Smith en la sexta persona en unirse a este infame grupo. Al menos eso es lo que pide Thomas Haden Church, actor de Spider-Man: No Way Home.

Thomas Haden Church, a quien reconocerás por su papel como Sandman en Spider-Man 3 y Spider-Man: No Way Home, recientemente fue entrevistado por SiriusXM VOLUME, en donde se unió a la conversación relacionada con el golpe de Will Smith a Chris Rock. El actor mencionó que a Smith se le debería prohibir la entrada a la ceremonia de premiación de por vida, aunque no hay algo malo con conservar su Óscar. Esto fue lo que comentó:

“Soy un actor nominado al Premio de la Academia, he estado en la Academia durante 17 años, y lo que [Smith] hizo, a pesar de cómo trató de luchar por una explicación, y francamente creo que es una excusa bastante patética que él estaba haciéndolo por amor, por protección para Jada, en mi opinión… Creo que Will Smith debería ser excluido de los Oscar por el resto de su vida. Creo que deberían quitarle la membresía de la Academia, pero no creo que deban quitarle el Óscar”.

Thomas Haden Church called in to @SiriusXM’s #Debatable yesterday and says Will Smith should be banned from the #Oscars after slapping @chrisrock.

For the full conversation listen here: https://t.co/xXkNMnaQ3L pic.twitter.com/KAsOpEwx1b

— SiriusXM VOLUME (@siriusxmvolume) March 29, 2022