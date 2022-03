Después de haberlos visto nuevamente en Spider-Man: No Way Home, los fans han creado diversas peticiones para que Tobey Maguire y Andrew Garfield sigan interpretando a sus respectivas versiones del arácnido en la pantalla grande. De momento no hay nada confirmado, sin embargo, una interesante escena eliminada podría darnos una pista sobre su posible regreso.

Por si no estabas enterado, ya es posible disfrutar de No Way Home en formato digital, y como resultado de esto, se empezó a liberar material relacionado a su detrás de cámaras. Uno de estos adelantos, que debía haber aparecido al final de la película, nos muestra a Maguire, Garfield, y Tom Holland despidiéndose después de haber vencido a los Siniestros. Lo interesante de aquí es que, justo antes de despedirse, el Spider-Man de Garfield grita: ‘¡Sabes dónde encontrarnos!’.

Esto ha despertado la especulación entre los fans, quienes creen que la despedida de Maguire y Garfield no es definitiva, sino más bien un ‘hasta luego’. Como te decía al principio de la nota, Sony no ha dicho si tienen planes de retomar las historias de estas dos versiones del personaje, pero hay fuertes rumores de que Maguire tendría un importante papel en Dr. Strange in the Multiverse of Madness, así como el posible regreso de Garfield para The Amazing Spider-Man 3.

Nota del editor: Suena difícil que Sony tenga intenciones de regresar a estos personajes, pero con todo el asunto del multiverso, todo es posible. Digo, la historia del Spider-Man de Holland apenas va empezando en el MCU, y seguramente que Marvel no querrá detraer la atención de este personaje.

Via: YouTube