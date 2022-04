Está claro que Marvel desea llevar el MCU a todos los medios posibles. Ya no solo estamos hablando de películas, sino de series de televisión. Ahora, se ha revelado que un par de estrellas de este universo cinematográfico aparecerán en un crucero especial de Disney. De esta forma, se ha compartido una nueva foto de Paul Rudd en su traje de Ant-Man.

Durante este crucero, conocido como Disney Wish, habrá varios eventos temáticos, pero el que más llama la atención es Avengers: Quantum Encounter, el cual contará con la participación de Paul Rudd, interpretando a Ant-Man, Evangeline Lilly, en el papel de Wasp, Brie Larson, como Captain Marvel, y Anthony Mackie, responsable por el nuevo Captain America. De esta forma, Chris Waitt, director de esta experiencia, compartió una foto para celebrar el cumpleaños de Rudd, esto fue lo que comentó:

“Feliz cumpleaños al Sr. Paul Rudd, a quien tuve el placer de dirigir en el próximo Quantum Encounter para Marvel”.

Por su parte, esta es la descripción de Avengers: Quantum Encounter:

“El show seguirá a Ant-Man y The Wasp mientras presentan las tecnologías de superhéroes más poderosas del mundo, incluida una demostración práctica de la última y mejor Pym Tech. Pero cuando Ultrón aparece con un ejército de robots centinelas ansiosos por tomar el control de esta tecnología que cambiará el mundo, Ant-Man y The Wasp necesitarán toda la ayuda que puedan obtener para salvar el día, llamando al Capitán América, Capitán Marvel e incluso los valientes comensales del Disney Wish para respaldo”.

Aunque veremos varias estrellas del MCU, este no será un show que sea canon para este universo, por lo que no tienes que preocuparte por este aspecto. Disney Wish realizará su viaje inaugural, un crucero de cinco noches a Nassau, Bahamas, y la isla privada de Disney, Castaway Cay, el 9 de junio de 2022, y las reservas se abrirán al público en general el 27 de mayo de 2021.

En temas relacionados, surge una nueva foto de Paul Rudd en Ant-Man 3. De igual forma, se han filtrado nuevos diseños de Thor y Jane en Thor: Love and Thunder.

Nota del Editor:

Este evento especial suena bastante interesante. Como un único show, los asistentes tendrán la oportunidad de presenciar un evento que creará envidia en cualquier fan del MCU. Será interesante ver si este contenido eventualmente llega a todo el público o no.

Vía: Comicbook