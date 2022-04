Imagen filtrada nos muestra los nuevos diseños de Thor 4

Si todo sale bien, el próximo mes de julio finalmente tendremos el estreno de Thor: Love and Thunder, película que nos introducirá a una nueva versión del Dios del Trueno. Desde hace meses se empezó a filtrar material relacionado a este futuro largometraje, y el más reciente de ellos nos ha permitido echarle un vistazo más detallado a los nuevos trajes de sus protagonistas.

Una vez que Dr. Strange in the Multiverse of Madness haya llegado a cines, la maquinaria de marketing de Disney se moverá hacia Thor 4, y como parte de una futura campaña publicitaria, se filtró una imagen que nos muestra a Thor y Jane Foster listos para la batalla:

Por supuesto, uno de los elementos más destacables, además de ver a Jane Foster portando el poderoso Mjolnir, es que Thor ya retomó su físico, y la versión obesa que vimos en Avengers: Endgame ya fue cosa del pasado.

Thor: Love and Thunder llega a cines el próximo 8 de julio de 2022.

Nota del editor: Entiendo que de ahora en adelante Jane Foster será la nueva Diosa del Trueno, solamente espero que Thor no quede olvidado del todo. Una nueva generación de Avengers ya está sobre nosotros, y quién sabe cuándo será la próxima vez que los veamos haciendo equipo en la pantalla grande.

Via: Disneyphile