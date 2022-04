Sony por fin habla sobre Spider-Man 4

Desde el estreno de Spider-Man: No Way Home, el público ha exigido que The Amazing Spider-Man 3 y Spider-Man 4 sean una realidad. Si bien la mayor parte de la atención se ha enfocado en Andrew Garfield, el día de ayer, las redes sociales de Sony se llenaron de peticiones para ver una vez más a Tobey Maguire en el traje rojo, esto después de que Sam Raimi diera una pequeña pista sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En una reciente entrevista con Fandango, Raimi, quien dirigió la trilogía original de Spider-Man y está a cargo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, fue cuestionado sobre la posibilidad de ver a Tobey Maguire en un futuro proyecto de Marvel, y el cineasta emocionó a las masas al decir:

“Me di cuenta después de hacer Doctor Strange que todo es posible, realmente cualquier cosa en el universo Marvel, cualquier equipo”.

Como respuesta, los fans llevaron sus deseos a los oídos de la cuenta oficial de Sony en Twitter, quien, después de horas de recibir petición tras petición para hacer Spider-Man 4 una realidad, emitió el siguiente mensaje:

“Bueno, esto ha sido divertido para nuestras menciones de hoy. Recordatorio amistoso, ¡solo somos el equipo social!”

well this has been fun for our mentions today 😂😂 friendly reminder, we’re just the social team! — Sony (@Sony) April 6, 2022

De esta forma, las plegarias de los fans llegaron a oídos sordos. Por el momento, el futuro de Spider-Man en el cine, y no solo en el MCU, sigue en duda y, como lo mencionó Raimi, todo es posible, solo es cuestión de que los encargados de esta propiedad tengan clara una dirección para el personaje.

Nota del Editor:

La idea de una cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire suena muy bien. Sin embargo, considerando que el concepto y la trama principal de esta película ya se conoce, es probable que Raimi y el equipo creativo estén más interesados en contar una nueva historia, especialmente considerando que han pasado 15 años desde Spider-Man 3.

Vía: Comicbook.