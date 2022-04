¿Qué significa el final de Morbius para Spider-Man?

Tras múltiples retrasos, Morbius finalmente llegó a salas de cine el pasado 30 de marzo. La crítica hizo pedazos a esta película, al punto de que ya considerada como una de las peores en la historia de Marvel. Independientemente de cuál haya sido tu opinión al respecto, lo cierto es que esta nueva producción tiene ciertas implicaciones para el futuro de Spider-Man. O al menos eso nos hicieron creer.

***SPOILERS PARA MORBIUS A CONTINUACIÓN***

Aunque todas las referencias hacia Spider-Man fueron eliminadas de la película final, una de sus escenas post-créditos sugiere que Morbius estará formando equipo con Vulture para formar a Los Seis Siniestros. La pregunta aquí es, ¿qué versión de Peter Parker se enfrentará a ellos? Después de lo sucedido en No Way Home y Venom 2, todo parecía indicar que el MCU y el Spider-Verse de Sony ya se habían juntado, pero parece que no será así.

Actualmente no sabemos en qué universo se ambienta Morbius, pero todo indica que no es en donde reside el Spider-Man de Tom Holland. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que sea Andrew Garfield quien interprete al arácnido en este universo, pero repito, tampoco lo sabemos con total certeza. A estas alturas, es fácil asumir que ni Sony ni Marvel lo saben.

Lo que sí es un hecho, es que Sony está totalmente comprometido en crear su propio universo con personajes relacionados a Peter Parker, principalmente sus villanos. En un futuro tendremos películas como Kraven the Hunter y Madame Web, además de claro, la inevitable tercera parte de Venom. Parece que Morbius podría ser el inicio de la fusión entre el MCU y el Spider-Verse, aunque seguimos teniendo más preguntas que respuestas.

Anteriormente, Garfield mencionó que no regresaría como el arácnido para The Amazing Spider-Man 3, pero considerando lo mucho que significó el regreso del personaje para los fans en No Way Home, puede que haya cambiado de opinión. El futuro de Spider-Man en el cine sigue siendo incierto, y ahora que el multiverso ha sido abierto oficialmente, literalmente cualquier cosa puede pasar.

Nota del editor: Está claro que Sony y Marvel todavía tienen muchas que decidir sobre la manera en que seguirán adelanto con su colaboración de Spider-Man, y al final del día, Morbius no supo qué camino tomar. Estos primeros pasos podrían ser un indicio de lo que nos espera en el futuro, pero creo que solamente aventaron una moneda al aire y vieron qué pasaría.

