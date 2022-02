Aunque muchos esperan el estreno de Dr. Stranger and the Multiverse of Madness, el cual nos ofrecerá el siguiente capítulo en la historia del multiverso del MCU, no hay que olvidar que el próximo mes de julio se estrenará Thor: Love and Thunder, la cual nos presentará a Jane Foster como Thor. De esta forma, recientemente tuvimos un mejor vistazo al diseño de este personaje.

Recientemente, la compañía Bandai S.H. Figuarts compartió un nuevo vistazo a su figura de Jane Foster, la cual está basada en la interpretación de Natalie Portman en la cuarta película de Thor. Aquí podemos ver que el diseño está inspirado por el trabajo que vimos en Mighty Thor, con todo y el cabello frondoso de Chris Hemsworth.

Fuera del hecho de que la cinta está inspirada en la serie de cómics de Mighty Thor, los Guardians of the Galaxy tendrán un papel, y que Gorr the God Butcher será el villano, aún hay mucho que se desconoce sobre esta cinta. Esperemos que una vez que Dr. Stranger and the Multiverse of Madness llegue a los cines, tengamos más información sobre la siguiente aventura de Thor.

Thor: Love and Thunder se estrenará el próximo 8 de julio de 2022. En temas relacionados, ya hay fecha de estreno para la cuarta temporada de Stranger Things. De igual forma, The Boys tendrá un spin-off animado.

Vía: Bandai S.H. Figuarts