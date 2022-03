Mientras que muchos aguardan con ansias películas como Dr. Strange in the Multiverse of Madness, o Thor: Love and Thunder, hay otros que no pueden esperar para ver Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Aunque parece que Marvel aún no tiene planes para revelar más información sobre esta cinta, recientes filtraciones nos dan el primer vistazo a Paul Rudd en el set de grabaciones.

Pese a que la idea de ver las primeras fotos filtradas de Ant-Man and the Wasp: Quantumania suena prometedor, lo único que se ha captado hasta el momento son un par de fotos de Rudd caminando por un café. Por el momento no hay un vistazo a Kang, o a otros personajes.

Considerando que Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará a los cines hasta el 28 de julio de 2023, es muy probable que pase bastante tiempo antes de que Marvel nos ofrezca más detalles sobre esta cinta. Sin embargo, considerando que las grabaciones ya están en marcha, seguramente durante los próximos meses tendremos más información filtrada.

En temas relacionados, Daredevil y más series de Netflix llegarán a Disney+ este mes. De igual forma, Andrew Garfield no tiene planes de interpretar a Spider-Man una vez más.

Vía: Comicbook