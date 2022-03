Actualmente es imposible ver Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher, ya que estas series abandonaron Netflix el pasado 28 de febrero, y no están disponibles en otras plataformas de streaming. Después de varias de dudas e incertidumbres, se ha confirmado que estas producciones sí llegarán a Disney+ a partir de mediados de marzo.

De acuerdo con un comunicado, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher, así como Agents of S.H.I.E.L.D., estarán disponibles en Disney+ en Estados Unidos a partir del próximo 16 de marzo de 2022, y se espera que las series lleguen a otros mercados a lo largo de este año. Esto fue lo que comentó:

“Disney+ ha sido el hogar de algunas de las marcas más queridas de la industria, y la adición de estos programas de acción en vivo reúne más de la marca Marvel, todo en un solo lugar. Hemos tenido un gran éxito con una oferta de contenido ampliada en Disney+ en todos nuestros mercados globales”.

The countdown is on. Marvel's Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher, and Agents of S.H.I.E.L.D. start streaming March 16 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/sfoT61XilS — Disney+ (@disneyplus) March 1, 2022

Recordemos que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher abandonaron Netflix, debido a que su contrato con Disney llegó a su fin hace un par de años. Aunque por el momento no hay algo oficial, esto le ha dado esperanzas a los fans de ver más aventuras protagonizadas por estos personajes.

Solo esperemos que pronto se confirme una fecha de estreno para México y América Latina. En temas relacionados, Moon Knight llegará este mes a Disney+. De igual forma, una serie de The Santa Clause ya está en desarrollo.

Via: Disney