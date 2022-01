Después de un 2021 con series como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, LOKI, What If…? y Hawkeye, 2022 promete ser un gran año para los fans de Marvel. De esta forma, la primera producción del MCU en llegar a Disney+ este año, es Moon Knight, la cual ha estrenado un nuevo tráiler y confirmado su fecha de estreno.

Por medio del nuevo avance, no solo tenemos un mejor vistazo al traje de Moon Knight y a la actuación de Oscar Isaac en el papel protagónico, sino que se ha confirmado que esta serie estará disponible en Disney+ el próximo 30 de marzo de 2022.

De esta forma, queda claro que solo un par de semanas después del final de The Book of Boba Fett tendremos una razón más para utilizar Disney+ cada miércoles. Junto a esto, no hay que olvidar que a lo largo de 2022 también veremos la serie de She-Hulk, Ms. Marvel, y cualquier otra sorpresa que Marvel tenga lista para nosotros.

Nota del Editor:

Si bien Moon Knight parece que estará fuera de los problemas que aquejan actualmente al MCU, esta serie será una buena introducción a uno de los personajes más amados de los cómics de Marvel, y quien seguramente tendrá un futuro brillante en este universo cinematográfico.

Vía: Marvel