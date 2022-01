El spider-verse live-action se hizo realidad con la reunión de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home. El momento que los fans ansiaban ver en la pantalla grande al fin se les cumplió, pero ¿tendremos otro de estos momentos en el futuro del MCU? Al menos para Garfield, él no descarta la posibilidad de trabajar con sus otros compañeros nuevamente.

Como parte de una nueva entrevista para el podcast The Happy Sad Confused, Garfield admitió que él estaría dispuesto a trabajar con Maguire y Holland nuevamente si se presentara la oportunidad. Algo similar a lo que dijo sobre su posible regreso como Spider-Man. No obstante, por ahora solo quiere disfrutar del momento y agradecer a todos los fans por el apoyo:

“Me encantaría seguir trabajando con Tobey y con Tom. Creo que ese tipo de dinámica entre tres hermanos es muy sustanciosa. Para ser honesto, solo voy a decir que estoy muy feliz, satisfecho y agradecido de ser parte de esto. Es difícil querer algo más en este momento. Realmente estoy tratando de saborear el momento con los fans y con la audiencia. Solo decir gracias. Me siento muy honrado y agradecido por la respuesta.”

Así que ahí lo tienes, Garfield no descarta por completo la posibilidad de volver en algún futuro proyecto del MCU, aunque seguramente se trata de algo muy poco probable o que todavía le falte muchos años más para que suceda.

Nota del editor: Creo que las posibilidades de ver a estos tres actores juntos nuevamente en una película del MCU son bastante bajas. No Way Home finalmente nos entregó ese momento que los fans tanto esperábamos y será difícil de superarlo, así que es preferible que lo dejen ahí.

Via: The Happy Sad Confused