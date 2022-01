Se filtra el tamaño de instalación de Horizon Forbidden West

Falta solamente un mes más para el lanzamiento de Horizon Forbidden West, por lo que poco a poco se nos irán revelando nuevos detalles sobre el juego, ya sea de forma oficial o vía filtraciones. Pues el día de hoy ocurrió lo segundo, y ya sabemos cuánto espacio vas a necesitar en tu PlayStation 5 si piensas jugar la próxima aventura de Aloy.

Vía Twitter, el usuario Heisenreborn compartió una fotografía del diseño final que tendrá la caja de Horizon Forbidden West, el cual ya habíamos visto anteriormente. Sin embargo, lo interesante de aquí es que también podemos apreciar que necesitarás de por lo menos 96GB de espacio libre en tu consola para su instalación:

Por si eso no fuera suficiente, hace unos cuantos meses, la cuenta PlayStation Game Size, un bot que se encarga de escarbar la base de datos de PlayStation, también reveló que el juego iba a necesitar de esta misma cantidad de almacenamiento.

🚨 Horizon Forbidden West (PS5)

▶️ Download Size : 96.350 GB* (Without Day One Patch)

* Some Games on Database Have Bigger Size Than on Console (10-20 GB) , Anyway Still +70 GB !

🟩 Pre-Load : February 11

🟫 Launch : February 18

🟨 #PS5 #HorizonForbiddenWest

🟧 @Guerrilla pic.twitter.com/f8g0GeD4DP

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 21, 2021