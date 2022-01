¡Ya se filtró Horizon Forbidden West!

Nos encontramos a poco más de un mes del lanzamiento de Horizon Forbidden West. Sin embargo, parece que una copia de la versión de PS4 ya se ha filtrado en línea. El día de ayer, 10 de enero, se reportaron una serie de imágenes que fueron tomadas de una copia, mostrando contenido antes de tiempo.

Si bien el material en cuestión fue eliminado casi inmediatamente después de solicitud de copyright, esto significa que información filtrada ya circula por el internet, y puedes toparte con ella en cualquier momento. Junto a esto, VGC asegura que, aparte de algunos recursos artísticos que faltan, la versión filtrada es auténtica y ofrece todo el contenido central planeado para el lanzamiento final.

Esta no es la primera vez que algo así sucede, recordemos que en el 2020, la historia de The Last of Us Part II se filtró en línea, y parece que este caso se repetirá con Horizon Forbidden West. Considerado que este título estará disponible en PS4 y PS5 hasta el próximo 18 de febrero de 2022, será mejor que tomes todas las medidas necesarias para evitar de algún spoiler.

En temas relacionados, aquí puedes checar el nuevo tráiler del juego. De igual forma, se ha revelado un nuevo spin-off de la serie.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, esto parece ser un fuerte golpe para el juego. Las filtraciones son comunes, pero aquí estamos hablando de una versión que incluye gran parte del juego final, y este tipo de información anticipada puede arruinar la experiencia de más de uno. Solo nos queda ser precavidos.

Vía: VGC