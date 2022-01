Anuncian nuevo juego de Horizon para VR

Durante la presentación de PlayStation en el CES se hicieron grandes anuncios, entre los más importantes, la revelación del nuevo PlayStation VR2, una revisión mucho más sofisticada del primer hardware de Realidad Virtual de Sony, del que puedes conocer sus detalles y especificaciones aquí.

Momentos después, el mismísimo Jim Ryan, CEO de la compañía, nos introdujo al primer juego especialmente creado para este nuevo visor, el cual se desarrolla en el mundo de las máquinas vivientes de Horizon y está titulado como: Horizon Call of the Mountain. Esta nueva entrega nos permite explorar nuevas fronteras de las tierras en las que se desenvuelven las aventuras de Aloy desde una perspectiva totalmente diferente, según palabras de Jan-Bart Van Beek, uno de los Directores de Guerrilla, momentos antes de mostrar un teaser de escasos segundos que nos brinda el primer vistazo al título y puedes verlo a continuación.

Este teaser nos presenta a dos nuevos personajes. Por lo pronto esta nueva experiencia de Horizon no cuenta con fecha de salida, aunque bien podría acompañar al PS VR2 durante su salida. Horizon Call of the Mountain está siendo desarrollado en conjunto con Firesprite, quienes tienen bastante experiencia en juegos de realidad virtual.

Por el momento no nos queda más que esperar más detalles al respecto que, por su puesto, te comunicaremos por este medio.

Nota del editor: El mundo de Horizon es tan complejo que merecía ser explotado con entregas alternas a la saga principal. Esperemos que este experimento de PlayStation le sea de provecho para impulsar un hardware tan interesante, pero que sigue sin resultar atractivo para todos los jugadores.

Vía: PlayStation