Spider-Man: No Way Home finalmente nos entregó el Spider-Verse live-action con el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, y tal parece que Spider-Man: Across the Spider-Verse podría utilizar una fórmula similar para darle nueva vida a otras versiones del arácnido que anteriormente fueron canceladas.

Hace un par de semanas tuvimos el primer tráiler para esta anticipada secuela, pero como siempre, parece que Sony y Marvel nos estarían ocultando información importante. De acuerdo con Screen Rant, Across the Spider-Verse traería de regreso a dos versiones animadas de Spider-Man: el de la serie animada de 1994 y el de The Spectacular Spider-Man de 2008. Ambas series fueron canceladas antes de tiempo, pero siguen siendo consideradas como una de las mejores de este héroe.

Aparentemente, los productores de la película sabían que el regreso de Maguire y Garfield tendría una reacción positiva entre la comunidad, así que optaron por replicar esta fórmula para la secuela animada. No obstante, de momento esto sigue siendo un simple rumor y deberíamos manejarlo como tal. Lo veo poco probable que vayamos a ver a estos personajes en los tráilers, así que deberemos esperar hasta su estreno oficial para comprobarlo por nosotros mismos.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Part 1 se estrenará el 7 de octubre de 2022.

Nota del editor: Aunque me encantaría ver el regreso de estos personajes en la pantalla grande, me preocupa un poco que Marvel quiera reutilizar esta fórmula una y otra vez en sus futuras películas, y no solo de Spider-Man. Sabemos que la nostalgia vende, pero también es una estrategia que tarde o temprano podría fatigar a la comunidad.

