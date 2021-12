Mientras que todos estamos esperando ansiosamente el estreno de Spider-Man: No Way Home en solo unos días, Sony nos sorprendió al revelar el primer tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), la secuela de la galardonada película animada de 2018.

Si bien ya se sabía de la existencia de este proyecto protagonizado por Miles Morales y Spider-Gwen, no fue sino hasta el día de hoy que se compartió el primer vistazo a esta secuela que expandirá sustancialmente los límites del multiverso de Spider-Man. Aquí podemos ver el inicio de una nueva aventura.

Como su nombre lo indica, esta será la primera parte de una nueva historia. Hasta el momento solo está confirmada una segunda parte, la cual será en realidad la tercera cinta de Spider-Verse. Sin embargo, por el momento se desconoce cuándo es que esta producción llegará a los cines.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) estará disponible en los cines el próximo 7 de octubre de 2022. Shameik Moore regresará como Miles Morales, Hailee Steinfeld una vez más interpretará a Spider-Gwen, Issa Rae aparecerá como Spider-Woman, y Oscar Issac será Miguel O’Hara, también conocido como Spider-Man 2099.

Vía: Sony