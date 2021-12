The Ascent llegaría próximamente a consolas PlayStation

The Ascent debutó de forma exclusiva para consolas Xbox y PC hace unos cuantos meses, pero debido a que no fue desarrollado por un estudio first-party de Microsoft, siempre existió la posibilidad de que, al igual que The Medium, fuera a llegar a PlayStation. Pues parece que esto finalmente se hará realidad, ya que el título recientemente fue clasificado tanto para PS5 como para PS4.

Específicamente, Gematsu reporta que The Ascent ya fue clasificado para PlayStation en Taiwán, y este tipo de cosas normalmente indican que su revelación oficial para consolas de Sony es inminente. No sabemos si llegará este año, pero tal vez podría ser una buena sorpresa para Navidad.

The Ascent by @curvegames / @NeonGiantGames has been rated for PS5 and PS4 in Taiwan.

Currently available for Xbox Series, Xbox One, and PC. pic.twitter.com/qItFjjgV5Q

— Gematsu (@gematsucom) December 2, 2021