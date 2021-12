Aquí todo lo que introduce Fortnite Chapter 3

Fortnite Chapter 3 ya está aquí. El día de ayer se llevó a cabo el evento conocido como The End, en donde, como su nombre lo indica, el segundo capítulo de este battle royale llegó a su fin. Afortunadamente, en esta ocasión los jugadores no tuvieron que esperar días para disfrutar de todas las novedades que ofrece este título, como nuevas skins, cambios al gameplay, y un mapa con una serie de cambios importantes.

Antes que nada, si te perdiste del evento de The End, aquí puedes revivir este gran suceso.

Respecto a los cambios en el gameplay, se ha introducido una mecánica de deslizamiento y balanceo, las cuales están enfocadas en el movimiento y esquivar ataques más rápido que antes. De igual forma, se han reintroducido los campamentos, los cuales ayudan a tu escuadrón a curarse y a almacenar elementos que persisten entre partidas.

Por si fuera poco, se han introducido nuevas skins, las cuales ya se habían filtrado. Aquí encontramos a Spider-Man, Marcus y Kait, los personajes de Gears of War, así como The Foundation, el papel que The Rock interpreta. Como siempre, este es solo el principio, y en los próximos meses veremos más temporadas, cada una con sus cambios y skins.

Nota del Editor:

Pese a que este es un nuevo capítulo para Fortnite, y se introducen una serie de mecánicas y cambios al mapa del juego, este inicio no fue tan impactante como lo fue el segundo capítulo. La sensación es la de una nueva temporada. Esperemos que esto vaya mejorando en un futuro.

Vía: Fortnite