¿Acaso veremos a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home? Esta ha sido la cuestión en la mente de miles de personas por meses. Si bien esta información no se ha confirmado, hay una serie de pistas que soportan esta teoría, así como entrevistas con los actores, y hasta supuestas filtraciones.

Todo comenzó cuando Jaime Foxx compartió una imagen en donde confirmaba su participación en No Way Home. Esto fue mucho antes de que incluso se revelara el nombre de esta cinta, o cualquier información al respecto. Después del éxito que fue Into the Spider-Verse, la idea de ver una versión live action de este concepto emocionó a los fans, al grado de que comenzaron a analizar hasta el más mínimo detalle relacionado con este proyecto.

-Todo comenzó en mayo del año pasado, cuando Christopher Miller, uno de los responsables de Into the Spider-Verse, mencionó que tiene la intención de reunir a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la secuela de esta película. Si bien por el momento esto no se ha confirmado, aquí se plantaron las semillas de este rumor.

-En octubre de 2020, después de que la información de Jaime Foxx se diera a conocer, comenzaron a surgir reportes por parte de fuentes cercanas con Sony, las cuales aseguraban que Tobey Maguire y Andrew Garfield ya estaban en pláticas para aparecer en Spider-Man: No Way Home, la cual no tenía un nombre en ese momento.

-Después de un par de meses en silencio, en febrero de 2021, Tom Holland aseguraba que ninguna de estos dos actores aparecerán en No Way Home.

-Sin embargo, ese mismo mes, Holland señaló que el guion de la cinta que se le entregó no era el completo, por lo que esto le dio esperanzas a los fans. Junto a esto, la situación de COVID-19 impidió que todo el equipo de filmación estuviera junto, por lo que se pudieron grabar las secciones de Maguire y Garfield en otra época.

-Lo que sigue son un par de meses en donde Andrew Garfield fue cuestionado sobre su posible aparición en No Way Home. Sin embargo, el actor negó una y otra vez estos rumores. Incluso Emma Stone, quien interpretó a Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man, señaló que ella tampoco tiene un papel en la cinta.

-De igual forma, a mediados de año comenzó a circular una foto, la cual parece ser falsa, en donde podemos ver a Garfield en una zona de construcción con barrotes, algo que parece muy similar a lo visto en el más reciente tráiler de No Way Home. Sin embargo, el mismo actor señaló que esta supuesta filtración es el resultado del photoshop.

-Tras confirmarse la aparición del Doctor Octopus y el Duende Verde con el primer tráiler oficial de la cinta, William Dafoe fue cuestionado sobre la aparición de los otros dos Spider-Man. Si bien el actor no confirmó esta información, tampoco la negó, señalando que hay que esperar a que salga la película.

-Ahora, el mes pasado se estrenó el segundo tráiler de No Way Home, el cual desató aún más pistas. La primera de estas fue que en el avance de Brasil podemos ver al Lizard siendo golpeado por algo invisible, lo que señala que Marvel editó esta sección y, seguramente, eliminó algún rastro de algunos de los otros dos Spider-Man.

-Por si fuera poco, una vez que el tráiler se pone a la par de la reacción de Tom Holland, claramente se puede escuchar cómo el actor se sorprende ante la ausencia de alguien o algo en la sección de Lizard, lo cual habla de algo más que solo una coincidencia.

-A finales del mes pasado se encontró un promocional de No Way Home, en donde claramente se puede ver parte del traje que usó Tobey Maguire en la primera trilogía de Spider-Man.

-Recientemente, Kristen Dunst fue cuestionada sobre su posible aparición en No Way Home y, una vez más, nada concreto se proporcionó, pero la actriz dejó en claro que le encantaría volver a este papel.

-Por último, Tom Holland ha mencionado que No Way Home será la película en solitario de un héroe más ambiciosa de la historia, declaraciones que bien podrían tener sentido al relacionar con previas declaraciones del actor, en donde menciona que esta película le rinde un honor a las tres generaciones de Spider-Man

Si bien por el momento no hay una respuesta clara a esta cuestión. Solo tendremos que esperar hasta el próximo 15 de diciembre para tener una respuesta clara. En temas relacionados, aquí te contamos sobre los villanos de esta cinta. De igual forma, No Way Home ya es un éxito en pre-ventas.