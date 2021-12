Nueva pista refuerza la existencia del remake de TLOU

Recordarás que a principios de este año, surgieron varios reportes sugiriendo que Naughty Dog estaba trabajando en un supuesto remake del primer The Last of Us. Aparentemente, sus autores querían que este proyecto coincidiera con la serie de TV a cargo de HBO, sin embargo, desde ese entonces no hemos sabido nada al respecto. Pero el día de hoy surgió una nueva pista que refuerza la existencia de este título.

Sucede que Sony publicó una nueva vacante de trabajo para el puesto de Diseñador Técnico de Juegos, el cual trabajaría muy de cerca con algunos estudios first-party de PlayStation, incluyendo a Naughty Dog. Dentro de las responsabilidades del candidato, se menciona que éste deberá “implementar sistemas de gameplay ya existentes en un nuevo framework”, además de que “deberá mejorar guiones ya existentes para la interacción y conectividad.”

Esto quiere decir que la persona que se quede con el trabajo estará colaborando con algún estudio first-party de PlayStation en mecánicas y elementos de un juego ya existente. Hasta donde sabemos, Naughty Dog es el único estudio que actualmente podría estar trabajando en un remake, a menos que Sony todavía tenga unos cuantos secretos bajo la manga.

Nota del editor: Este tipo de rumores normalmente tienen algún tipo de sustento por detrás, y la gran mayoría del tiempo resultan ser verídicos. La idea de tener un remake para un juego tan reciente suena como algo tan descabellado, pero considerando que también se viene su serie en HBO, sería un buen punto de entrada para quienes no jugaron el original ni en PS3 ni en PS4.

Via: ComicBook