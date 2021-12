Se ha filtrado el tráiler de Fortnite Chapter 3

El próximo 4 de diciembre por fin llegará a su fin Fortnite Chapter 2. Si bien aún estamos a un par de días de que este suceso logre conmocionar a una gigantesca base de fans, parece que una filtración ha llegado a arruinar la sorpresa. Así es, el esperado tráiler de Fortnite Chapter 3 se compartió antes de tiempo en TikTok.

Durante las últimas horas, los fans encontraron un tráiler de Fortnite Chapter 3, el cual luce ser real, en donde podemos ver a algunos personajes en el acantilado de una montaña. De manera inesperada, todo el mapa del juego es succionado y transportado a un mundo acuático. Aquí también podemos apreciar a Jonesy, uno de los personajes más importantes en la historia del battle royale.

– CHAPTER 3 SPOILER WARNING –

Alright, for anyone who hasn't seen it yet but wants to, here's the ad that was found on TikTok.

I wasn't going to post it, but considering it's already everywhere on the internet, there's no reason to hide it anymore

(Found by @cooper17571967) pic.twitter.com/pa8Hu20R2L

— Shiina 🎄 (@ShiinaBR) December 2, 2021