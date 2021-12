Después de haber sufrido un fuerte retraso, Halo Infinite finalmente estará llegando a nuestras manos la semana que viene. Para celebrar este futuro lanzamiento, el equipo de Xbox ha lanzado un nuevo tema dinámico del juego para consolas Series X|S, y por acá te explicamos cómo conseguirlo.

Este nuevo tema lleva por nombre “Halo Infinite – Courage” y nuevamente nos muestra al Master Chief. Recordemos que este ya es el segundo tema dinámico de Halo en haber sido añadido al dashboard de la consola.

Get a Spartan welcome every time you turn on your Xbox Series X|S console.

Snag the @Halo Infinite dynamic background and stay hype for launch next week. pic.twitter.com/v8z9rDaXxa

