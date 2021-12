Además de Tobey Maguire y Andrew Garfield, Kirsten Dunst también formó parte de los rumores sobre su regreso para Spider-Man: No Way Home. En repetidas ocasiones, la actriz ha negado su participación dentro del filme, sin embargo, todavía estaría dispuesta a retomar el papel de Mary Jane aunque con una faceta muy diferente a la que vimos anteriormente.

Platicando con Entertainment Weekly, Dunst dijo que le encantaría aparecer en una nueva película de Spider-Man, pero con un papel un poco diferente:

“Me gustaría formar parte de otra película de Spider-Man. Tal vez como una versión viejita de Mary Jane, estaría bien ¿no? Yo sí haría otra película de superhéroes. ¡Todos lo están haciendo!”

Contrario a Maguire y Garfield, no hay evidencia que sugiera que Dunst sí formará parte de No Way Home. Por supuesto, todavía no hemos visto la película pero los rumores sobre su involucramiento en el largometraje han disminuido estos últimos meses.

Recuerda que Spider-Man: No Way Home llegará a cines el próximo 15 de diciembre.

Nota del editor: Creo que es mucho menos probable que Dunst vaya a regresar en No Way Home. Tal vez su participación esté limitado a un solo cameo, ya que parece que sí habrá muchos otros héroes y villanos dentro de la película. Con suerte, Maguire y Garfield sí estarán en ella.

Via: IGN