El día de hoy, surgió un reporte de que PlayStation ya tenía casi lista su respuesta a Xbox Game Pass. Dentro de este reporte se mencionan algunos detalles al respecto, pero al menos por ahora, Sony no ha dado información oficial. Game Pass es uno de los servicios más exitosos allá fuera, por lo que la alternativa de PlayStation deberá ser verdaderamente especial si quiere tener oportunidad de competir contra el de Microsoft. Es por eso que acá hemos armado una lista con las cinco cosas que necesita tener este servicio de PlayStation para triunfar.

Muy buena emulación de juegos clásicos

Además de ser una consola bastante potente, el Xbox Series X|S también permite disfrutar de juegos clásicos de Xbox sin ningún tipo de inconveniente, y algunos incluso los mejora. Por su parte, el PlayStation 5 solo tiene retrocompatibilidad con juegos de PS4, por lo que este nuevo servicio de Sony no solo debería ofrecernos un amplio catálogo de juegos clásicos, sino que su emulación también debería ser impecable en términos de controles, resolución, apartado gráfico y demás. Después de todo, no queremos que ocurra algo similar a lo de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Precios accesibles

Xbox Game Pass no es un servicio nada barato, especialmente si lo comparamos con otras suscripciones allá fuera, pero su precio definitivamente lo vale. Este apartado podría ser una buena área de oportunidad para Sony de implementar costos mucho más accesibles, y quién sabe, incluso ofrecer algún tipo de promoción para los suscriptores de PlayStation Plus o incluso lanzar un bundle que incluya Plus, PS Now y esta alternativa de Game Pass por un precio rebajado. Lo malo es que Sony nunca considera a Latinoamérica para este tipo de cosas, así que deberíamos conformarnos con los precios que ofrecerían a territorios como Estados Unidos.

Inclusión de juegos third-party

Desde la generación del PS4, Sony ha demostrado ser el rey cuando se trata de experiencias first-party. La gran mayoría de juegos lanzados por los PlayStation Studios han sido experiencias dignas de recordar, y Sony definitivamente debería apoyarse de esto para este hipotético nuevo servicio. Sin embargo, consideramos que también es importante que añadan juegos third-party a él, pues aunque los exclusivos son uno de los puntos más fuertes de la compañía nipona, tampoco es que como salga uno nuevo cada mes, así que tener juegos third-party en el catálogo ciertamente ayudaría a que su versión de Game Pass se mantenga relevante en temporadas tranquilas de lanzamientos.

Amplio catálogo de juegos

De nada sirve lanzar un servicio de este estilo si no tienes juegos con qué rellenarlo. Es por eso que Sony debe ofrecer un amplio catálogo que incentive a los usuarios a permanecer suscritos por un buen periodo de tiempo y no solamente cuando haya algún lanzamiento importante o algo por el estilo. Está más que claro que el publisher nipón tiene mucho por entregarnos, solo esperamos que no quieran ponerse tacaños con esto. ¿Te imaginas tener un montón de juegos de todas las consolas de Sony disponibles en un solo servicio? Ciertamente suena como algo prometedor, especialmente si todos tienen un muy buen funcionamiento.

Lanzamientos sorpresa de vez en cuando

Dentro del reporte que te mencionaba al principio de esta nota, se dice que Sony no tendría intenciones de lanzar sus juegos first-party en este nuevo servicio durante su primer día en el mercado. Es decir, todavía tendríamos que pagar precio completo por ellos si quieres jugarlos en día uno. Pero sería una buena oportunidad que, de vez en cuando, nos sorprendieran con la llegada de algún exclusivo a este servicio en día uno. Tal vez cosas más pesadas como God of War Ragnarok y Horizon Forbidden West podrían quedar fuera de esta idea, pero algunos otros más pequeños, como por ejemplo Sifu o Kena: Bridge of Spirits, serían ideales para este concepto.