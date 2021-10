Por si no estabas enterado o no te acordabas, el Expansion Pass para Nintendo Switch Online ya está aquí. Aquellos usuarios que opten por adquirir este nuevo modelo de suscripción podrán gozar de juegos de SEGA Genesis y Nintendo 64, pero desafortunadamente, las cosas no salieron muy bien.

Tal y como lo informa el portal Nintendo Life, hay muchos usuarios reportando todo tipo de problemas en juegos de Nintendo 64. Específicamente, se habla de errores relacionados al input lag, inconsistencias en cuanto a la tasa de cuadros por segundo, y la falta de audio en ciertos juegos.

Por ejemplo, Mario Kart 64 tiene un problema con el almacenamiento de datos fantasma, y aunque en su versión original de Nintendo 64 esto se solucionaba con una Memory Card, su versión de Switch Online en realidad no tiene esta alternativa.

Por otra parte tenemos a Star Fox 64 y Yoshi’s Story, los cuales sufren de problemas relacionados a sus FPS. En el caso de Super Mario 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Tme, los usuarios reportan que hay un input lag notable. Por supuesto, esto varia entre cada jugador, pero parece ocurrir con más frecuencia que no.

Otro problema notable tiene que ver con este efecto de “niebla” que ocurre en algunos de estos juegos. Puedes ver a lo que me refiero en las siguientes imágenes:

Como puedes ver, los juegos de Nintendo 64 en Switch Online no salieron tan bien como nos hubiera gustado. Será cuestión de tiempo para ver qué soluciones ofrece Nintendo, y con suerte, no faltará demasiado para conocer la respuesta.

Nota del editor: Las cosas definitivamente empezaron mal para la Gran N, pues desde que anunciaron los precios para este nuevo servicio del Switch Online, la gente no estaba muy contenta que digamos. Y bueno, ahora que debutaron con problemas, ciertamente se viene la polémica para Nintendo.

Via: Nintendo Life