¡Legendary Pictures hace oficial la secuela de Dune!

Dune, la aclamada película a cargo del director Denis Villeneuve, finalmente ha llegado a salas de cine. Parece que esta adaptación del popular libro de Frank Herbert ya tuvo el suficiente éxito como para que sus productores dieran luz verde a su secuela, y mediante plataformas sociales, lo hicieron oficial.

Mediante su cuenta de Twitter, Legendary Pictures confirmó lo que muchos de nosotros estábamos esperando escuchar: la secuela de Dune es inminente.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021