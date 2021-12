El día de mañana, 4 de diciembre, por fin llegará a su fin Fortnite Chapter 2, esto con un evento conocido como The End. Sin embargo, desde hace un par de días se han filtrado detalles de esta conclusión. Esto no es algo nuevo para el battle royale. Sin embargo, en esta ocasión Epic Games por fin decidió hablar al respecto.

Después de que parte de la cinemática de The End se filtró en TikTok, Epic Games se puso en contacto con Shiina, alguien que es reconocido por filtrar información de este juego. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Epic Games has asked leakers to not post any leaks during the v19.00 downtime.

We realize why this is an important concern for them and have provided suggestions on how to make their idea work in a good way.

Based on their response, we will evaluate if this is a realistic idea.

— Shiina 🎄 (@ShiinaBR) December 1, 2021