The Rock tendría una colaboración con Fortnite

Desde hace varios meses empezaron a circular los rumores y las teorías de que Dwayne “The Rock” Johnson interpretaría a un misterioso personaje de Fortnite conocido únicamente como The Foundation. Este personaje debutó en la Temporada 6 del battle royale, y desde ese entonces, los jugadores trataron de averiguar quién sería el responsable de darle vida. Pues un nuevo teaser de Johnson parece haber confirmado su colaboración con Fortnite.

Johnson publicó un nuevo video en redes sociales, donde soltó varias pistas que apuntan a su colaboración con este battle royale. Aunque superficialmente se trata de un video para promocionar su bebida energética, Zoa, incluye varios teasers de Fortnite. Lo puedes ver tú mismo a continuación:

Late night grind, POWERED BY @zoaenergy💥⚡️

ZOA delivers healthy energy when you get to that ZERO POINT so you’re always taking the HIGHER GROUND.

Because drinking ZOA, will always give you the strongest FOUNDATION in the UNIVERSE!

Sip your ZO, now LFG!!!! #ifyouknowyouknow 🦾 pic.twitter.com/admN7U9QKt

— Dwayne Johnson (@TheRock) December 2, 2021