Stone Ocean tuvo que cambiar un chiste por derechos de autor

Stone Ocean finalmente se encuentra disponible en Netflix, y los fans de JoJo’s Bizarre Adventure se encuentran celebrando la llegada de Jolyne Cujoh. En el transcurso de las primeras temporadas del anime, la serie ha tenido que realizar algunos cambios en cuanto a los nombres de personajes para evitarse problemas por derechos de autor, y parece que lo mismo sucederá con Stone Ocean.

Este nuevo anime sigue la historia de Jolyne Cujoh, hija de Jotaro Kujo, mientras intenta escapar de una prisión de alta seguridad por un crimen que ella no cometió. Sin embargo, durante esta aventura también conocemos a uno de sus amigos Ermes Costello, quien para asegurarse de que la memoria de Jolyne está intacta, recuerda el cumpleaños de Mickey Mouse. No obstante, esto fue cambiado en el anime por Bugs Bunny, posiblemente porque Warner Bros. estuvo involucrado en la creación de la Parte Seis y seguro que no querían meterse en problemas legales con Disney.

Via: ComicBook