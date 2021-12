Con el anime de Jojo’s Bizarre Adventure: Stonce Ocean por fin disponible en Netflix, este seguramente será la entrada al mundo de Hirohiko Araki para muchos. De esta forma, a continuación responderemos algunas de las preguntas que seguramente están en la cabeza de quienes aún tienen un par de dudas respecto a una de las producciones más esperadas de esta temporada. No te preocupes, aquí no habrá spoilers, así que puedes leer sin problemas.

¿Quién es Jolyne Cujoh?

En esta ocasión la familia de los Joestar le han dado el espacio protagónico a una mujer. Es así que Jolyne Cujoh es la primera, y hasta el momento única, Jojo principal en toda la serie. Como su nombre lo indica, su padre es un viejo conocido. Así es, después de estar ausente durante básicamente todo Golden Wind, Jotaro Kujo, el protagonista de Stardust Crusaders, está de regreso, solo que en esta ocasión en un papel de soporte, ya que su hija es la encargada de mantener su legado con vida. Al igual que su papá, Jolyne tiene un corazón fuerte, se preocupa por los demás, y también es bastante terca al momento de aplicar justicia a todos aquellos que le han hecho mal. Sin duda alguna, una gran protagonista.

¿Necesito ver las temporadas pasadas del anime?

Si bien es cierto que la estructura de las partes permite que cada sección tenga sus propias historias y personajes, Stone Ocean es considerada la conclusión de la aventura que comenzó con Jonathan Joestar en Phantom Blood. Junto a esto, y sin dar muchos spoilers, el legado de Dio, el antagonista en múltiples ocasiones, es un punto importante y la motivación principal para Enrico Pucci, el villano de este nuevo anime. Junto a esto, también hay un par de referencias a previas iteraciones de los Joestar. Aunque el conflicto de Jolyne tiene un sólido principio y fin, algo que cualquiera puede entender sin problemas, haber visto las previas temporadas eleva esta experiencia aún más.

¿Necesito leer el manga para entender qué está pasando?

No, para nada. David Productions, el estudio encargado de todas las adaptaciones de Jojo’s Bizarre Adventure, siempre ha hecho un trabajo fenomenal al momento de llevar la obra de Araki al mundo de la animación. No solo sus producciones son impecables, sino que cuentan con el conocimiento de futuros eventos en la serie, por lo que usualmente ofrecen detalles únicos y presentan varios guiños para los fans. Junto a esto, el estilo artístico se conserva, y el estudio tiene la libertad de agregar escenas o cambiar algunas en beneficio de la historia. Por si fuera poco, las actuaciones de voces y la música elevan sustancialmente la experiencia, haciendo que el anime de Stone Ocean sea la versión definitiva de la historia de Jolyne.

¿El anime es apto para todo el público?

Aunque Jojo’s Bizarre Adventure comenzó como un manga para la revista Shonen Jump, la cual está enfocada en un público joven y adolescente, Araki no es extraño a presentar algunas imágenes bastante gráficas, y en Stone Ocean este sigue siend el caso. Pese a que el anime que se transmite en la televisión japonesa censura el exceso de sangre, así como el uso de sustancias como el alcohol y el cigarro en menores, la versión que actualmente está disponible en Netflix no cuenta con este tipo de limitaciones. Sin embargo, no esperen algo sumamente subido de tono. Los golpes y las armas siguen presentes, y no son tan gráficas como lo pueden ser en otras producciones, como Attack on Titan. Fuera de eso, hay algunos temas sobre violencia en la cárcel y un par de desnudos, pero nada que logre alterar a los espectadores en general.

¿Qué tan largo es el anime?

Por el momento solo están disponibles 12 episodios del anime, cada uno con una duración de 22 minutos, aproximadamente. Algo bastante estándar. Cada mes se agregarán más capítulos a Netflix, pero por el momento se desconoce la cantidad que llegará en enero. Junto a esto, el manga de Stone Ocean es casi tan extenso como el de Golden Wind, por lo que estaríamos viendo un total de 39 o 40 episodios una vez que esta temporada termine. Algo que es un poco inusual para el mundo del anime en general, ya que normalmente vemos adaptaciones que duran 12 o 20 capítulos como máximo.