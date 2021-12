La versión de Godfall de PS Plus no será el juego completo

El día de hoy se confirmaron los juegos de PS Plus para diciembre, y entre ellos se encuentra Godfall. No obstante, la versión que adquirirás como parte de este servicio en realidad está incompleta, puesto que solo podrás jugar una parte del contenido y no toda la experiencia.

Verás, esta edición es conocida como Godfall: Challenger Edition y solamente incluye los últimos contenidos para el título. Es decir, las actividades que puedes realizar una vez que hayas terminado con la campaña. Counterplay Games, sus desarrolladores, comentaron lo siguiente en el PlayStation Blog.

“Godfall: Challenger Edition permite a los jugadores experimentar los tres modos endgame del juego, menos el contenido de la historia y las expansiones Fire & Darkness, y ofrece a los jugadores existentes nuevas y emocionantes funciones y recompensas por conseguir.”

Así que si esta será tu primera vez jugando Godfall, no tendrás acceso al contenido de la historia. Se trata de algo muy extraño, pero funciona para quienes prefieran brincarse directamente a lo “divertido” del juego. Podrás hacer la mejora de la Challenger Edition a la Deluxe Edition pero todavía no se revelaron los costos.

Nota del editor: Ciertamente es decepcionante saber que no estaremos recibiendo el juego completo, pero al menos existirá la opción de actualizarlo en un futuro. Por una parte tiene sentido hacer esto, pero por otra, también significa que nos estaremos perdiendo de muchísimo contenido.

Via: PlayStation Blog