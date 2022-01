E3 2022 podría ser cancelado en su totalidad

Hace unas cuantas semanas, la ESA reveló que E3 2022 nuevamente se estaría llevando a cabo de forma completamente digital debido a la nueva variante Ómicron del COVID-19. Pues bien, ahora parece que el evento podría ser cancelado en su totalidad, ya que sus organizadores explicaron que el evento digital no es necesariamente un hecho.

Mediante un comunicado compartido a IGN, la ESA dijo que si bien sus planes son que E3 2022 repita su formato digital como el año anterior, esto podría no suceder. Aparentemente, todavía no pueden confirmar al cien por ciento de que E3 2022 pueda siquiera existir.

Por si eso fuera poco, Jeff Grubb, otro confiable insider de la industria, también afirma que E3 2022 ya habría sido cancelado, solamente que todavía no nos quieren decir:

“El E3 ha sido cancelado. Bueno, físicamente ha sido cancelado, digitalmente probablemente también será cancelado.”

Vale la pena destacar que había rumores de que la ESA ni siquiera tenía planeado realizar E3 presencial este año, y que la nueva variante del coronavirus fue simplemente una excusa. Parece que las cosas realmente están muy mal entre la ESA y los distintos publishers de la industria, pero de momento tendremos que esperar para tener la confirmación oficial.

Nota del editor: A estas alturas no me sorprendería que la ESA opté por cancelar E3 de por vida. El evento ya no estaba teniendo tanta popularidad como antes, y aunque ciertamente se extrañará, muchas compañías ya no le veían tanta relevancia y en su lugar preferían eventos individuales.

Via: IGN