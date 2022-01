Hace unos momentos se confirmó que el evento presencial de E3 2022 ha sido cancelado debido a los problemas que representa el COVID-19 y la variante Ómicron. Sin embargo, un reporte señala que esto bien podría no ser el caso, y los planes de una celebración física fueron desechados desde hace meses.

De acuerdo con Mike Futter, analista y desarrollador, los planes para cancelar un evento físico por parte de la ESA, organizadores de E3, estaban en marcha desde mediados de noviembre de 2021. Esto es antes de que la variante del Ómicron fuera vista de una forma tan peligrosa. Sin duda alguna, una decisión extraña, especialmente considerado que un evento presencial era algo que se presumió el año pasado.

This is spin. I heard from sources in mid-November, before Omicron's emergence at the end of that month that the ESA had abandoned their dates for the LACC. https://t.co/2oIbkNDFBx

Junto a esto, Jason Schreier, periodista de Bloomberg, respalda esta información al señalar que la ESA no había proporcionado algún tipo de horario para el E3 de este año. Por el momento se desconoce qué significa este cambio de planes para este evento. Algunos han señalado que este es el fin de E3, mientras que otros solo creen que este es un bache en el camino.

BTW, I 100% believe @Futterish's reporting that the ESA gave up on E3 months ago (there would otherwise have been dates on their website) over the PR fluff piece that hit today. No way was this a knee-jerk reaction to Omicron. It's E3 throwing in the towel

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 6, 2022