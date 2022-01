Rumor: Hogwarts Legacy sería retrasado hasta 2023

Uno de los juegos más esperados de 2022 es Hogwarts Legacy. Sin embargo, un nuevo rumor ha señalado que este título podría ser retrasado hasta el próximo año. Junto a esto, se ha mencionado que el desarrollo de este proyecto se está enfrentando a una serie de problemas.

Recientemente, Colin Moriarty, insider de PlayStation, señaló que sus fuentes aseguran que Avalanche Software, el estudio encargado de Hogwarts Legacy, se ha enfrentado a una serie de complicaciones, y el juego no llegaría este año. Aunque por el momento no hay información oficial, se ha mencionado que este anuncio se daría durante el supuesto State of Play de febrero.

Pese a que Warner Bros. o Avalanche Software no han decidido hablar sobre este rumor, considerando los problemas que ha impuesto la pandemia, otro retraso de este estilo no sería una total sorpresa. Recordemos que Hogwarts Legacy iba a llegar originalmente a consolas y PC en 2021, pero fue retrasado hasta algún punto de 2022, y ahora este rumor señala que llegaría en el 2023.

En dado caso de que Hogwarts Legacy sí llegue este año, esta podría ser la ventana de lanzamiento. De igual forma, Emma Watson responde al error del reencuentro de Harry Potter.

Nota del Editor:

Nadie puede asegurar que Hogwarts Legacy se vaya a retrasar una vez más. Si bien esto es una posibilidad, nada es 100%. Sin embargo, han pasado meses desde que hemos escuchado algo oficial del juego, lo cual no da una buena pinta para este título.

Vía: GamesRadar+