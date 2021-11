Originalmente, Hogwarts Legacy, el RPG que se lleva a cabo en el mundo mágico de Harry Potter, iba a estar disponible en algún punto de 2021. Sin embargo, a principios de año se anunció un retraso hasta una fecha no especificada de 2022. Ahora, si bien aún no tenemos información clara, parece que ya hay una ventana de lanzamiento para este título.

En una reciente entrevista con la revista Toy World, Rachel Wakley, Gerente General de Warner Bros., indicó que Hogwarts Legacy estaría disponible después del estreno de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore en abril de 2022. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“El segundo lanzamiento importante de 2022 será para un nuevo juego de consola: Hogwarts Legacy. La reacción al avance ha sido asombrosa y parece que será un gran éxito. Sabemos que los videojuegos son una parte tan importante del mercado y en la que teníamos que participar. Por lo que hemos visto, el lanzamiento valdrá la pena la espera y ofrecerá una forma única para que los fanáticos interactúen con la franquicia”.

Por el momento no hay más información al respecto. Considerando que Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore llegará a los cines hasta el 15 de abril de 2022, es muy probable que Hogwarts Legacy esté disponible en la segunda mitad del año. Ahora solo nos queda esperar a que más detalles salgan a la luz.

En temas relacionados, el director de Harry Potter quiere adaptar The Cursed Child al cine. De igual forma, el Pokémon Go de Harry Potter llegará a su fin el próximo año.

Nota del Editor:

Pese a que la propiedad de Harry Potter ya no es lo que una vez fue, Hogwarts Legacy tiene el potencial de ser un gran juego de mundo abierto con elementos de RPG que demuestren la razón por la cual la gente adora al mundo que creó J.K. Rowling.

Vía: Rachel Wakley