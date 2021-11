Pokémon Go es uno de los juegos más exitosos del mercado móvil. La idea de caminar en el mundo real y capturar monstruos de bolsillo es algo que atrapó la atención de millones de personas en todo el mundo, y comenzó una nueva tendencia en el mercado. Sin embargo, el mercado no es tan grande. De esta forma, recientemente se reveló que Harry Potter: Wizards Unite, un título que funciona muy similar a Pokémon Go, y el cual también fue desarrollado por Niantic, cerrará sus puertas en un par de meses.

Por medio de un comunicado, se ha revelado que Harry Potter: Wizards Unite dejará de estar disponible en la App Store y Google Play Store a partir del próximo 6 de diciembre, y ese mismo día ya no será posible comprar algún tipo de ítem. Todo esto es en preparación para el cierre oficial de los servidores el 31 de enero de 2022. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Cuando lanzamos Harry Potter: Wizards Unite, nuestra visión era permitir que los jugadores experimentaran el mundo mágico en sus alrededores del mundo real mientras salían y exploraban sus vecindarios. A lo largo de los años, millones de brujas y magos de todo el mundo se han embarcado en aventuras del mundo real, uniéndose para mantener la magia oculta a salvo dentro del mundo mágico mientras unen fuerzas para enfrentarse a The Unforgivable. Durante este tiempo, los jugadores también han trabajado junto a Hermione y Harry como parte del Grupo de Trabajo del Estatuto del Secreto para desentrañar el misterio detrás de la desaparición de los Cinco de Londres y ahora están a punto de poner fin a la Calamidad”.

Antes de que todo llegue a su fin, Niantic ha revelado que a partir del día de hoy, 2 de noviembre, Harry Potter: Wizards Unite estará lleno de eventos enfocados en aumentar la experiencia, mejorar las recompensas y, en general, hacer que los últimos días con vida de este proyecto sean divertidos para todos aquellos que aún siguen disfrutando de este título.

En temas relacionados, Dr. Mario World ya ha cerrado sus servidores también.

Nota del Editor:

Aunque no se reveló la razón detrás de esta decisión, es muy probable que todo esto se deba a que Harry Potter: Wizards Unite no fue el éxito que se esperaba. Considerando que el juego llegó al mercado en 2019, esto significa que la pandemia afectó sustancialmente su desempeño.

