Los servidores de Dr. Mario World han llegado a su fin

Dr. Mario World llegó a dispositivos móviles en julio de 2019. Por dos años, este título no logró alcanzar la popularidad de otros juegos similares, como Fire Emblem Heroes. De esta forma, en julio de 2021 se confirmó que los servidores de esta experiencia llegarían a su fin el último día de octubre. Bueno, la fecha llegó, y Dr. Mario World ya es solo un recuerdo.

Actualmente, al ingresar al juego móvil, los usuarios reciben un mensaje en donde se señala que los servidores han llegado a su fin, impidiendo que alguien disfrute de una partida de Dr. Mario World. De igual forma, se menciona que próximamente estará disponible un sitio para que los jugadores tengan la oportunidad de recordar sus mejores momentos curando pacientes virtuales.

Por último, la cuenta oficial del juego en Twitter compartió este mensaje hace un par de días:

Blue: "Tomorrow marks the end of the Dr. Mario World game's service."

Yellow: "Thanks so much for playing, everyone!"

Red: "The game won't be playable, but don't forget that you'll be able to look back via a web page that's being set up. Good luck out there!" #DrMarioWorld pic.twitter.com/fbiOPulYXo

— Dr. Mario World (@Drmarioworld_EN) October 31, 2021