Los juegos de Netflix ya están disponibles

Después de una serie de pruebas en varias regiones, Netflix por fin está listo para lanzar su programa de juegos a nivel mundial. A partir del día de hoy, 2 de noviembre, todos los usuarios de este servicio de streaming en dispositivos Android, tendrán la oportunidad de disfrutar de una selección de títulos inspirados en las propiedades más populares de esta compañía.

Este servicio no requiere de una suscripción adicional o ni un pago por aparte, con tu cuenta base podrás acceder a diversos juegos, pero solo en dispositivos móviles que utilicen un sistema operativo de Android. Esta es la lista de títulos disponibles por el momento:

-Stranger Things: 1984

-Stranger Things 3: The Game

-Shooting Hoops

-Card Blast

-Teeter Up

Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Ya sea que estés deseando un juego casual que pueda comenzar desde cero o una experiencia inmersiva que te permita profundizar en tus historias favoritas, queremos comenzar a construir una biblioteca de juegos que ofrezca algo para todos. Estamos en los primeros días de la creación de una gran experiencia de juego y nos complace llevarte en este viaje con nosotros”.

Estos juegos no tienen microtransacciones, algunos se pueden disfrutar sin conexión a internet y no están disponibles en los perfiles de niños. Aunque por el momento no hay una fecha específica, eventualmente este servicio llegará a dispositivos iOS.

Nota del Editor:

La idea de disfrutar de ciertos juegos gracias a Netflix es interesante. Sin embargo, la lista disponible por el momento no llama la atención, y es importante considerar que gran parte de la oferta que llegará a la plataforma no estará enfocada a experiencia AAA, y se enfocará a un público que goza de los títulos para móviles.

Vía: Netflix