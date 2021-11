6 juegos a seguir en noviembre

2021 agoniza luego de habernos regalado una enorme cantidad de fabulosos lanzamientos de videojuegos, varios de ellos que ni siquiera esperábamos pero que se convirtieron en todos unos esenciales. Gracias a la historia, sabemos que noviembre puede ser el mes más intenso y con los estrenos más importantes, y para el de este año, la cosa pinta verdaderamente bien. Te advertimos que lo mejor será que vayas preparando tu cartera, pues varios de los títulos más anticipados finalmente estarán llegando al mercado. Cuéntanos ¿cuál de todos ellos es el que más te emociona?

Call of Duty: Vanguard (5 nov)

Sí, lo sabemos. Otro Call of Duty. A pesar de que en los ojos de muchos, la franquicia de Activision lleva ya un buen tiempo sintiéndose sumamente gastada y sin nada nuevo qué ofrecer, los números nos dicen que el mercado está más que dispuesto a seguirlo comprando año con año, por lo que este 2021 no será la excepción y un nuevo título de la saga estará llegando a nuestras consolas y PC. Call of Duty: Vanguard regresa a los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial con una campaña para un jugador que luce especialmente dramática y bastante realista, asunto que probablemente podría salvar al producto para que muchos podamos volver a la saga. Habrá que ver qué es lo que sucede una vez que se lance este 5 de noviembre.

Forza Horizon 5 (9 nov)

2021 ha sido un año de alarido para el desarrollo first party de Xbox. Luego de una generación para el olvido con lo que fue el One y un arranque bastante lento de sus nuevas consolas, la marca de Microsoft empieza a encontrar tracción con lanzamientos mucho más constantes y sobre todo, de la calidad que todos estamos esperando. Forza Horizon 5 llega el próximo 5 de noviembre para ratificar a una franquicia que ha sido virtualmente impecable, ahora para llevarnos a los exóticos paisajes mexicanos y que los recorramos a toda velocidad en una inmensa selección de autos de todo tipo. El trabajo de Playground Games nunca nos ha fallado y estamos seguros de que para esta quinta entrega de su exitosa serie, igualmente se estará cumpliendo con un juego sumamente destacado en cada uno de sus apartados.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (11 nov)

Luego de semanas de rumores de todo tipo, Rockstar Games finalmente salió a confirmar que en efecto, versiones remasterizadas de tres de los juegos más queridos de Grand Theft Auto, se estarán lanzando para consolas de actual y pasada generación, así como para PC. Así es, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition es toda una realidad y estará llegando el próximo 11 de noviembre para permitirnos disfrutar de nuevo de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas, esto con un look completamente renovado, así como con cambios sustanciales a nivel de gameplay que intentarán que estos clásicos se sientan un poco más modernos. Indudablemente, uno de los estrenos de este año que más estarán dando de qué hablar una vez que finalmente lleguen al mercado.

Shin Megami Tensei V (12 nov)

Todo un suceso para los amantes más intensos del rol japonés. Luego de una espera de varios años, la nueva entrega numérica de la serie principal de Atlus, estará llegando de manera exclusiva al Nintendo Switch este 12 de noviembre. Shin Megami Tensei V pinta para convertirse en uno de los juegos más aclamados de este 2021 por lo que pueda aportar al JRPG, pues básicamente viene de una de las series más icónicas que tiene este importante género. Lo que se ha mostrado hasta estos momentos nos deja tranquilos de que su desarrollo ha sido un proceso sumamente sano y con una visión clara, por lo que estamos seguros de que cuando sea el momento de jugarlo, todos quedaremos sumamente complacidos.

Battlefield 2042 (19 nov)

A diferencia de lo que Activision ha hecho con Call of Duty, Electronic Arts ha sido mucho más precavido al momento de competir con su serie de Battlefield, dándole mucho más espacio entre cada una de sus entregas en un intento por no desgastarla tanto. Luego de haber visitado la Primera y Segunda Guerra Mundial, la franquicia de DICE regresa a un escenario moderno para concentrarse por completo en su modo multiplayer, haciendo totalmente de lado cualquier experiencia para un solo jugador. Gracias a lo que se ha mostrado con trailers y lo que hemos podido probar en sus fases beta, todo parece indiciar que Battlefield 2042 será el tipo de juego que sus fans están esperando. Solo queda cruzar los dedos para que este 19 de noviembre que finalmente llegue al mercado, todo salga a correctamente con sus servidores.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl (19 nov)

Como siempre que se anuncia un nuevo producto de Pokémon, se arma una gran polémica entre los fans por lo que se estaba esperando y lo que se está entregando. Este 2021 es turno para que una de las generaciones que vimos en tiempos del Nintendo DS, reciba un remake visual y en otros niveles. Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl estará aterrizando en exclusiva en el Nintendo Switch este 19 de noviembre y lo más seguro es que como siempre, todas esas quejas que se dieron durante su revelación hace unos meses, salgan volando por la ventana cuando los juegos acaparen los primeros lugares en las tablas de ventas. La verdad es que la cosa pinta bastante bien y ya no podemos esperar par volver a visitar la región de Sinnoh.