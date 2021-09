Por muchos años, una de las mayores obsesiones de los niños y niñas son los juguetes. Muñecas y figuras de acción, como Barbie y Max Steel, dominaban nuestra vida, y para algunos aún lo hacen. Gracias a que compañías como Mattel controlan su mercado a la perfección, esto les ha dado la confianza necesaria para adentrarse a otros medios. Desde películas, pasando por cómics, hasta, claro, videojuegos. Esto ha sucedido desde los 80s, pero nunca se ha tenido el éxito que se busca. De esta forma, pocos son los títulos de buena calidad protagonizados por estos artículos. La única propiedad con un historial decente en este aspecto es Hot Wheels, el cual está de regreso con una nueva entrega.

Hacer un juego de carreras en el mercado actual puede ir en dos direcciones. Ya sea una experiencia alejada de la realidad con un enfoque tipo Mario Kart y F-Zero, o un título de simulación que tiene un público objetivo muy bien identificado, como la serie de Forza Motorsport y Gran Turismo. Debido a su naturaleza, Hot Wheels se inclina más hacia el primer ramo, pero nunca ha logrado ponerse cara a cara con los grandes representantes que podemos encontrar. Aquí es donde Hot Wheels Unleashed entra en escena. Esta entrega fue anunciada a principios de año, con la promesa de capturar la esencia de los juguetes, pero sin dejar de ofrecer una experiencia de primera calidad.

Después de varios meses sin mucha información, Hot Wheels Unleashed ha llegado a nuestras manos y, en un año bastante fuerte para los juegos de carreras, esta entrega se posiciona para ser una gran sorpresa para los fans de este tipo de títulos. ¿Es Hot Wheels Unleashed la experiencia arcade que los fans han estado esperando? ¿Acaso la propiedad de Hot Wheels es usada de forma correcta? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

El camino hacia la victoria

Al igual que muchos otros productos de este estilo, Hot Wheels siempre se ha nutrido principalmente de la imaginación de los niños. En comparación con Barbie, Max Steel o G.I. Joe, esta propiedad nunca ha tenido algún tipo de narrativa o aventura enfocada a vender juguetes. Al final del día, son carros y, aunque Cars nos demostró que es posible contar una historia con este tipo de protagonistas, Mattel nunca decido hacer algo al respecto, incluso cuando propiedades como Batman, Ghostbuster y muchas más estaban a su disposición. De esta forma, Hot Wheels Unleashed sigue esta idea, pero aún ofrece un modo específico para un solo jugador.

Usualmente los juegos de carreras no cuentan una extensa campaña. La única franquicia que rompe el molde en este departamento es F-Zero, y en este caso es el carisma de los personajes lo que sostiene este tipo de aventuras. Sin embargo, es de admirarse que Hot Wheels Unleashed vaya un paso más allá de lo requerido. En lugar de proporcionar los retos que normalmente asociamos con este tipo de experiencias de una forma tradicional, el título desarrollado por Milestone nos ofrece un extenso mapa lleno de carreras, secretos y hasta batallas contra jefes en un modo conocido como City Rumble. Aquí no hay algún tipo de narrativa, ni justificación, pero es una forma bastante dinámica de proporcionar un contenido que bien pudo ser reducido a un menú con objetivos a cumplir para desbloquear pistas, coches y contenido adicional.

Es así que Hot Wheels Unleashed cuenta un mapa estilo World of Light en Super Smash Bros. Ultimate, en donde tienes la libertad de moverte hacía diferentes direcciones y cumplir retos en el orden que lo desees. En total, hay tres tipos de misiones. Tenemos las clásicas carreras, en donde tienes que competir contra 11 NPC y llegar a la meta en los primeros lugares. Después nos encontramos con las pruebas de tiempo, las cuales te piden completar una pista en un tiempo determinado. Por último, este título ofrece batallas contra jefes. Aquí no encontramos competidores que son considerados obstáculos a vencer, sino que el mismo escenario introduce diversos inconvenientes que no encontrarás en otro lado, siempre acompañados de los diseños más complicados y la inteligencia artificial más retadora.

Para avanzar en este mapa no basta con solo terminar cada misión frente a ti, ya que hay un par de caminos a los que solo podrás acceder al cumplir ciertos requerimientos. Estos normalmente ocultan algunas recompensas, como nuevos coches de juguete. Sin embargo, acceder a estas áreas no es sencillo. Aunque el juego ofrece una pequeña descripción de lo que necesitas hacer, esta usualmente es vaga, y los requisitos son complicados de obtener, ya que muchos requieren realizar una acción específica con un carro en particular.

Sin duda alguna, la campaña que ofrece Hot Wheels Unleashed es llamativa. Esto le ofrece bastante contenido al jugador, y su presentación se sale del molde que usualmente vemos. Aunque los modos multiplayer, ya sean online o local, seguramente serán el lugar predilecto para muchas personas, el jugar por tu propia cuenta no es tedioso, y es una forma entretenida de desbloquear gran parte del contenido que ofrece este juego. Algunos detalles, como la repetición de un par de pistas para diferentes objetivos y la mixta dificultad que se encuentra aquí, probablemente sean un problema para más de uno, pero esto no demerita el buen trabajo que se hizo en esta sección.

Plástico realista

Una de las mayores sorpresas que Hot Wheels Unleashed tiene para el público, es su apartado visual. El juego hace un fantástico trabajo al combinar escenarios que parecen tan reales como el Unreal Engine 4 lo permite, con coches de juguete que sí se ven como productos que bien podrías comprar en estos momentos. De verdad es increíble recorrer algunas pistas y darte cuenta de que el material con el que está construido el circuito es plástico, solo para después observar que el escenario que adorna el fondo de cada nivel es una casa, un salón de clases o un edificio en construcción.

Los coches que nos ofrece el juego sí son de juguete. Detalles como la línea de metal que une las llantas y los diferentes materiales de los que están hechos, llevan este apartado al siguiente nivel. No solo encontramos diseños tradicionales, como carros tipo F1 o camionetas, sino que también hay espacio para que los estilos menos ortodoxos brillen, como un automóvil con elementos de un Tricératops, un camión de basura o un auto chocón. Hot Wheels Unleashed toma sus raíces y no se desprende de ellas. Junto a esto, un editor nos permite cambiar el color y la textura de todos los elementos disponibles en un vehículo.

El estilo de juguete no se detiene en los carros, ya que todas las pistas también se ven y están diseñadas como si fueran piezas que se van uniendo conforme la imaginación de uno lo dicte. Junto a los diferentes colores que algunos circuitos poseen, también hay varios materiales que afectarán la forma en que un automóvil se maneja. La cereza en el pastel, es que estos dos elementos lucen de primera nivel. Contados son los títulos que han logrado capturar el estilo visual del plástico, y Hot Wheels Unleashed es uno de ellos. De verdad, es impresionante lo real que se ven los coches y las pistas.

Para acompañar, el juego también ofrece escenarios impresionantes. En total, Hot Wheels Unleashed cuenta con seis niveles que funcionan como el fondo de las más de 50 pistas disponibles en estos momentos. Tenemos un sótano con una mesa de billar, un par de arcades, una gigantesca TV y una cocina. También hay una zona de construcción, repleta de tubos, paredes a medio construir y tablas suspendidas en el aire, y más. Cada uno de los escenarios presentes nos ofrece una serie de elementos distintivos que no solo se limitan al apartado visual, como diferente iluminación o algún objetivo particularmente notorio, sino que también son usados como parte del circuito en determinadas secciones. De esta forma, en un momento puedes pasar del plástico normal, a una viga que conecte a otra área en particular, algo que en PS5 se siente de maravilla.

En esta ocasión tuve la oportunidad de jugar en la nueva consola de Sony, y puedo decir que el uso del DualSense está bien implementado. Los triggers funcionan como el freno y acelerador, y sí hay una clara resistencia dependiendo de las maniobras que se realicen, aunque no es tan notorio. Junto a esto, la vibración se puede apreciar cuando se derrapa en una curva. Si el carro va hacia la derecha, entonces prepárate para sentir como el control retumba en esa dirección. Sin embargo, esto es muy sencillo, y es posible que no notes mucho esta implementación, ya que la vibración en general es bastante fuerte, y cuando pasa algo de tiempo, es probable que tu mano no logre notar una gran diferencia. Junto a esto, pueden esperar una resolución en 4K, unos estables 60fps, los cuales nunca disminuyeron en toda mi experiencia, y tiempos de carga sumamente rápidos.

Hot Wheels Unleashed es magnífico en su estilo visual. Aunque algunos de los detalles negativos del Unreal Engine 4, como las texturas que tardan más de lo deseado en cargar, siguen siendo un problema, esto para nada disminuye el gran trabajo que se llevó a cabo. Las pistas, escenarios y coches lucen tan reales como les es posible, y se ven de maravilla en todo momento. No hay un solo problema técnico y las herramientas del modo fotografía son ideales para demostrar lo bella que es esta entrega.

Pisando freno

Contrarrestando un poco con la increíble presentación, el apartado sonoro ofrece un trabajo mixto. Aquí no solo encontramos decentes composiciones enfocadas en capturar la esencia de velocidad y adrenalina que el gameplay ofrece, sino que también hay un diseño sonoro que rompe con la realidad de los carros de juguete para apoyar a la sensación de rapidez que toda esta sección le proporciona al jugador.

Hot Wheels Unleashed cuenta con un soundtrack lleno de energía enfocado en crear a un buen acompañante para un juego de carreras, pero que, lamentablemente, al final del día se siente muy genérico y nada especial. Aquí encontramos a los clásicos, rock, metal y electrónica, acompañado de un poco de pop en los menús, algo que parece sacado de cualquier FIFA de los últimos 10 años. No es malo, pero es muy olvidable, y eventualmente no podrás notar la diferencia entre la composición creada para el nivel de la casa o el salón de clases. Sin duda alguna, es decepcionante que no exista algo que esté a la par con lo que podemos ver en otros apartados.

Afortunadamente, el diseño sonoro es lo bastante único para resaltar, pero sin aprovechar las fortalezas que Hot Wheels Unleashed tiene. Cada automóvil que está a nuestra disposición emite un sonido único al conducirlo. Sin embargo, aquí no encontramos la presencia del coche como juguete, sino algo más tradicional. Al conducir no escuchamos al plástico en acción, sino que los verdaderos efectos toman el escenario principal. Es decir, el F1 se va a escuchar como su contraparte real, y no como algo que podemos esperar de estos productos. Aunque esto hace que tengamos una mayor diversidad en este apartado, es extraño que esta sea la única sección que hace algo así.

Incluso cuando los vehículos chocan entre ellos o con el escenario, no escuchamos el crujido de un metal real, sino de plástico, lo cual es extraño. Junto a esto, el título tiene una mezcla de audio que le da una preferencia a los efectos del carro. En más de una ocasión ni siquiera podrás escuchar la canción de fondo, ya que el motor ruge tan fuerte que opaca cualquier otro tipo de sonido que emita el juego. Lamentablemente, el único regulador de volumen es para estos dos apartados juntos y no por separado.

Hot Wheels Unleashed no hace un mal trabajo en su apartado sonoro, es solo que lo hace de una forma tan genérica que contrasta significativamente con todo lo demás. Es una lástima que el soundtrack sea tan olvidable que ni siquiera puedo recordar alguna tonada después de horas y horas en este juego. El uso de motores reales desentona fuertemente con el diseño de los carros de juguete y esta es la única instancia en donde esto sucede. Hace su trabajo, pero solo eso.

Velocidad, el nombre del juego

Aunque a primera instancia, Hot Wheels Unleashed puede lucir como un título de carreras bastante genérico y uno más del montón, la verdad es que Milestone ha creado una experiencia bastante divertida y fácil de entender, la cual aprovecha de gran forma su característica principal, es decir, el hecho de que los carros y las pistas son de juguete. Pese a que esto puede sonar poco interesante al principio, rápidamente esta entrega introduce una serie de elementos que lo hacen resaltar de gran forma, e incluso llega a ofrecer circuitos que bien podrían formar parte de un Mario Kart.

Una de las mayores ventajas que tiene este título sobre algunos de sus competidores, es que la habilidad del jugador siempre está al centro de todas las acciones. Aquí no hay algún tipo de power up que ofrezca una victoria fácil o algo por el estilo. Esta entrega espera que logres dominar el coche de tu elección y que te familiarices con cada uno de los elementos a tu disposición para llegar al podio en el primer lugar. Para esto, Hot Wheels Unleashed cuenta con una serie de aceleradores de velocidad que se activan con un botón. Estos se van regenerando constantemente, pero al derrapar de manera efectiva se llenarán más rápido. Dependiendo del automóvil que estés usando, tendrás diferentes formas de activar este poder. Hay vehículos en donde cuentas con una barra de boost, y otros ofrecen propulsores ya definidos.

El nombre del juego es velocidad. Constantemente necesitas estar en movimiento, y si llegas a frenar o salirte del camino por solo un instante, prepárate para retroceder hasta 10 lugares en el ranking. No solo tienes que hacer uso de los turbos de forma constante, sino que necesitas saber en qué momento emplearlos, donde girar, qué camino tomar en dado caso de que algún nivel ofrezca diferentes rutas, y en general siempre estar un paso adelante de toda la competencia. Esto puede sonar fácil, pero los diseños de cada circuito serán el mayor reto al que tendrás que enfrentarte.

Es aquí en donde el título aprovecha de gran forma su característica como juguete. Todas las pistas están compuestas por diversas piezas que varían en longitud, forma y, ocasionalmente, cuentan algún tipo de ayuda o inconveniente para el jugador. Junto esto, los escenarios también hacen gran uso de sus locaciones para ofrecer diferentes tipos de retos. En algunas ocasiones es posible que la ruta a seguir dé pie a una sección que se lleva a cabo en una tubería, un sillón o una viga de metal, lo cual hace que cada carrera no solo sea interesante desde un punto de vista visual, sino que el diseño también brilla.

Por si fuera poco, también hay algunos inconvenientes enfocados en obstruir el camino. Aquí encontramos arañas gigantes que lanzan telarañas, las cuales detendrán a los competidores de forma instantánea; dragones que escupen fuego capaz de alentar a los carros; o escorpiones que escupen un ácido que impide hacer uso del turbo. Todas estas estructuras son muy llamativas y le dan un gran toque de personalidad a este título. Sin duda alguna, uno de los mejores agregados que ofrece esta entrega.

Algunas pistas incluso cuentan con caminos magnetizados, los cuales no solo permiten que tengas un mayor control de tu vehículo en diferentes secciones, sino que también dan pie a zonas en donde puedes desafiar a las leyes de la gravedad y resultan en momentos bastante interesantes, en donde puedes ver todo un escenario desde una perspectiva única, o será necesario mover el coche para llevar a cabo un aterrizaje correcto cuando el camino se acaba.

Para esto, necesitas tomar en cuenta los diferentes atributos de tu carro de preferencia, así como de las físicas que este juego tiene. En primer lugar, cada automóvil a tu disposición se maneja de forma única. Hay algunos casos en donde la diferencia no será tan notoria, especialmente en coches de un estilo similar, pero algunos sí tienen las variedades muy marcadas, obligándote a repensar en la forma en que conduces por ciertas pistas. De igual forma, los vehículos tienen una física de juguete, por lo que controlarlos puede ser algo complicado al inicio, ya que dependiendo de su peso podrás derraparte de varias formas, o incluso saldrás volando en una curva.

Como ya lo mencioné al final del día son tus habilidades las que ganan carreras. Sin embargo, tienes que tomar en consideración varios elementos. Desde el uso del turbo, pasando por los complicados y divertidos diseños de las pistas, hasta las estructuras diseñadas para alentarte o crear caminos aún más difíciles. Todo esto da como resultado, una experiencia muy, pero muy divertida que te pedirá prestar mucha atención para cruzar la línea de meta en el primer lugar.

La pista de tus sueños

Hasta este punto, Hot Wheels Unleashed suena como una gran experiencia, y lo es. Afortunadamente, Milestone no se detuvo aquí, y nos presenta un sistema de personalización y editor de niveles, los cuales proporcionan el espacio necesario para que la imaginación de todos los jugadores sobresalga. Sin embargo, todas las herramientas que ofrece el juego, no estarán a tu disposición inmediatamente. Al completar la campaña de un solo jugador, será posible obtener nuevas piezas, estructuras y elementos cosméticos que se pueden usar para inyectarle un alto grado de personalidad a cada circuito que desees crear.

Una vez que tengas a tu disposición una decente cantidad de herramientas, tendrás la posibilidad de crear escenarios especiales en alguno de los seis ambientes principales, y hacer uso de sus diseños únicos. Sin embargo, el título hace un mal trabajo al explicarle al jugador todo lo que tiene a su disponibilidad, y los menús son más torpes de lo que deberían ser. Afortunadamente, mientras estaba jugando, Milestone actualizó este apartado para que no fuera tan complicado, pero aun así hay áreas en donde Hot Wheels Unleashed no se da a entendender adecuadamente. Por si fuera poco, tus creaciones no se pueden usar en todos los modos. Si bien es posible hacer uso de estas pistas en el multiplayer y compartirlas en lìnea, es imposible emplearlas en partidas rápidas contra diferentes NPCs, lo cual es lamentable y una extraña decisión que espero sea corregida en una futura actualización.

De igual forma, al completar ciertos retos, obtendrás monedas de oro que son necesarias para desbloquear más contenido, comprar carros y pistas. Así es, el juego no te da acceso a sus más de 50 circuitos de forma inmediata. La mejor forma de desbloquearlos, es en la campaña principal, aunque puedes pagar por acceder a ellas lo más pronto posible. Junto a esto, también serás recompensado con tuercas que tienen la función de mejorar las estadísticas y cambiar la aceleración de los diferentes coches.

Ahora, por una extraña razón, Hot Wheels Unleashed tiene un sistema de loot box, o Blind Box, como los llama Milestone. Descuida, no hay microtransacciones, y ningún elemento está oculto detrás de un muro de paga. En lugar de ofrecer una forma tradicional para desbloquear los más de 60 coches disponibles, el juego cuenta cajas sorpresa que te darán acceso a un automóvil al azar, y también hay una tienda en donde es posible comprar una pequeña selección de carros por un determinado tiempo. Esto hace que el proceso de coleccionar todo lo que está disponible sea tedioso y muy molesto, ya que la suerte determinará el vehículo que obtendrás.

Al final del día, todo recae en la campaña principal. Al completarla, obtendrás carros, piezas para el editor de pistas y varios cosméticos. Como ya lo mencione, este modo es bastante divertido, pero también puedo entender a la gente que se sentirá frustrada cuando descubra que tiene que avanzar en un modo de un solo jugador, antes de tener acceso a una buena cantidad de contenido que algunas personas pueden considerar como los elementos principales.

Una gran sorpresa

Hot Wheels Unleashed es un gran juego. Es sumamente divertido y ofrece el suficiente contenido para que todos aquellos que son fans de los títulos de carrera tipo arcade se mantengan entretenidos por mucho tiempo. La promesa de DLC gratuito y de paga con más coches, pistas y diversos elementos adicionales seguramente harán que la gente no se olvide de esta entrega por un tiempo. En el centro de todo, encontramos un gameplay enfocado en la velocidad, con una saludable cantidad de escenarios llenos de retos y diseños que aprovechan de gran forma su naturaleza como juguete.

Sin embargo, el tìtulo cuenta con un apartado sonoro muy olvidable, el cual puede llegar a afectar la experiencia principal para algunas personas. De igual forma, el enfoque que se le da a la campaña principal para desbloquear la mayor parte del contenido disponible, será molesto para algunas personas, especialmente considerando que algunos elementos están bloqueados hasta que completes este apartado.

En un año con Forza Horizon 5, sin olvidar la constante presencia de Mario Kart 8 Deluxe y Crash Team Racing: Nitro-Fueled, Hot Wheels Unleashed es una buena opción que no decepcionará a los fans de este tipo de experiencias. Sin duda alguna, una gran entrega para estos momentos y, sin dudarlo, el mejor juego de Hot Wheels actualmente.