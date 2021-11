Nintendo confirma que no habrá más DLC para AC:NH

Animal Crossing: New Horizons llegó a nuestras manos en marzo del año pasado. Desde entonces, el juego ha recibido varias actualizaciones que agregan nuevo contenido y más formas de disfrutar de nuestra isla. Sin embargo, esto llegará a su fin en unos días, ya que Nintendo ha confirmado que el siguiente DLC, así como la actualización gratuita, serán las últimas del título.

Por medio de un comunicado compartido para IGN, Nintendo ha dejado en claro que el DLC de Happy Home Paradise será el primero y el último contenido de paga que recibirá New Horizons. Junto a esto, la actualización gratuita, la cual agrega una gran cantidad de objetos y actividades, también representa el fin de las adiciones para este juego. Esto fue lo que se comentó:

“La actualización gratuita que se lanzará el 5 de noviembre será la última gran actualización de contenido gratuita. Esperamos que los jugadores sigan disfrutando de su vida en la isla en tiempo real y durante las estaciones cambiantes. Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise presenta una nueva experiencia de juego en la que el jugador se une al equipo de Paradise Planning y ayuda a hacer realidad el resort de ensueño de sus clientes. Es una actualización importante de Animal Crossing: New Horizons y ofrece una experiencia de juego diferente y distintiva. Por lo tanto, tenía sentido incluirlo como el primer y único contenido descargable de pago para Animal Crossing: New Horizons”.

Sin duda alguna, estas son tristes noticias para los fans, pero el nuevo contenido que llegará al juego, tanto gratuito como de paga, promete extender sustancialmente el tiempo que una persona puede invertir en New Horizons. Te recordamos que Happy Home Paradise, así como la actualización que estará disponible sin costo alguno, llegarán el próximo 5 de noviembre al juego.

En temas relacionados, New Horizons ya está celebrando el Día de Muertos. De igual forma, nuevas tarjetas de Amiibo para Animal Crossing ya están en camino.

Nota del Editor:

Todo lo bueno tiene que terminar. Si no has tenido la oportunidad de jugar New Horizons, prepárate para adentrarte a un mundo lleno de contenido y actividades diarias que te mantendrán ocupado por meses, y quizás años.

Vía: IGN