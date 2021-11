Director de Harry Potter quiere adaptar The Cursed Child

Han pasado 10 años desde que Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 llegó a los cines. Desde entonces, el mundo mágico se ha mantenido con vida gracias a las películas de Bestias Fantásticas y a un par de spin-off. Sin embargo, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint no han vuelto a interpretar sus papeles de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley desde entonces, y esto es algo que el director Chris Columbus quiere cambiar.

En una reciente entrevista con Variety, Columbus, quien dirigió La Piedra Filosofal y La Cámara de los Secretos, mencionó que le encantaría trabajar en una adaptación cinematográfica de The Cursed Child, el libro que se lleva a cabo 19 años después de la última pelea entre Harry y Voldemort. Esto fue lo que comentó:

“Me encantaría dirigir ‘The Cursed Child’. Es una gran obra y los niños tienen la edad adecuada para interpretar esos papeles. Es una pequeña fantasía mía”.

Considerando que Daniel, Emma y Rupert ya tienen la edad de Harry, Hermione y Ron en el libro de The Cursed Child, esta es una idea que ha llamado mucho la atención de los fans. Para aquellos que no conozcan este trabajo, The Cursed Child comenzó como una obra de Broadway, la cual fue escrita por J.K. Rowling, autora de este mundo, y eventualmente la historia fue adaptada a un libro, en donde el hijo de Harry y Malfoy son los protagonistas.



Considerando todas las controversias que rodean a Rowling, así como la recepción mixta que rodea a The Cursed Child, es muy probable que los deseos de Chris Columbus no se hagan una realidad, al menos por el momento. Esto es una lástima, ya que este director tiene un gran talento para hacer películas para niños.

Vía: Variety