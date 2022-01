¿Juegos de PS3 en PS5? Te explicamos qué está pasando

Hace unos cuantos días, Sony exigió a tiendas minoristas de Reino Unido que retiraran todas las tarjetas de prepago de PS Now de sus repisas. Esto despertó la especulación de que el gigante nipón podría estar preparando el terreno para la llegada de su respuesta a Xbox Game Pass, la cual combinaría PS Plus y PS Now en un solo servicio. Ahora salió a la luz una nueva pista, pero en realidad se trata de un error.

Sucede que en estos últimos días empezó a circular por internet una fotografía de juegos de PlayStation 3 apareciendo listados en la PlayStation Store de PlayStation 5. La comunidad pensó que esto era una señal de que la retrocompatibilidad entre ambas consolas finalmente estaría aquí, pero lamentamos decirte que es un simple bug visual que ha estado ocurriendo desde el año pasado.

Vía redes sociales y foros, los usuarios confirmaron que este bug está relacionado a cuando era posible rentar juegos vía PS Now, pues incluso aparecen listados con los precios originales de sus rentas. Aparentemente, este error también estuvo presente durante los tiempos del PlayStation 4, y persistió hasta el lanzamiento del PS5

Vía Twitter, un popular YouTuber de PlayStation conocido como Ryan Biniecki, aclaró esta misma situación:

Hey Jordan, this is very likely the same visual bug that’s cropped up on PS4 over the years and when PS5 first launched. It is indeed pulling PS Now pricing data from when you used to be able to rent games. DOA, and both PoP games have the same price from when you could rent them

