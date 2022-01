A finales del año pasado, surgió un nuevo reporte asegurando que Sony ya tenía casi lista su respuesta a Xbox Game Pass. Aparentemente, este nuevo servicio combinará PS Now y PS Plus en uno mismo, y parece que los primeros indicios sobre su existencia ya están manifestándose. Esto lo decimos porque la firma nipona ya empezó a retirar las tarjetas de prepago de PS Now de las tiendas.

Esta información proviene por parte de VentureBeat, en donde nos informan que a partir del 21 de enero de este año, las tiendas minoristas de videojuegos en Reino Unido deberán retirar todas las tarjetas de prepago de PS Now. Game, una popular franquicia de videojuegos en Europa, recibió un mensaje de Sony exigiendo lo siguiente:

“Las tiendas tendrán hasta el cierre del miércoles 19 de enero para eliminar todas las tarjetas de prepago que estén a disposición de los clientes en las repisas y modificar sus plataformas digitales de acuerdo con esta actualización comercial.”

Al momento de redacción, Sony no ha ofrecido una repuesta oficial ante todo esto.

¿Esto significa necesariamente que PS Now vaya a desaparecer? Pues no, pero no me imagino el por qué Sony habrá tomado esta decisión tan espontánea. Seguro hay un par de cosas sucediendo tras bambalinas, y no queda mas que esperar por conocer los datos oficiales.

Nota del editor: Ciertamente se trata de un movimiento bastante raro por parte de Sony. Digo, también existe la posibilidad de que esto sea exclusivo para las tiendas de Reino Unido por razones más allá de nuestro conocimiento, pero si esta medida también se aplica para otros territorios, como Estados Unidos, entonces sí significa que se viene algo importante.

Via: VentureBeat