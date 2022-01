Spider-Man: No Way Home finalmente nos entregó el rumoreado Spider-Verse live-action que todos nosotros estábamos esperando. Sin embargo, la película también iba a contar con la presencia de otros “importantes” personajes del MCU, aunque ultimadamente se tomó la decisión de removerlos debido a los problemas que podrían traer en cuanto al ritmo de la narrativa.

Durante una reciente entrevista con The Wrap, Chris McKenna, uno de los guionistas de No Way Home, reveló lo siguiente:

“No creo que podamos decirlo, para ser honesto, pero eran importantes personajes. Tal vez demasiado importantes, porque siempre se convertía en un problema el equilibrar la historia con todos estos increíbles villanos, como los clásicos, pero también queríamos contar una historia de Tom Holland/Peter Parker de tal forma que no oscureciera la presencia de este héroe.”

McKenna no quiso decirnos cuáles eran estos personajes, y lo más probable es que jamás vayamos a saberlo. Después de todo, ahora que el multiverso finalmente ha sido abierto dentro del MCU, cualquier cosa es posible. Particularmente, los fans querrán conocer cómo es que Dr. Strange in the Multiverse of Madness aprovechará este concepto en su totalidad, y parece que ya tenemos nuestras primeras pistas.

Nota del editor: Creo que fue una decisión dejar de lado a todos estos posibles personajes. De por sí la película ya estaba cargada con héroes y villanos, creo que hubiese sido un error agregar todavía más a la mezcla. El resultado fue perfecto y yo quedé muy satisfecho con el producto final.

Via: IGN