Encuentran importante detalle en el tráiler de Dr. Strange 2

Ya han pasado un par de semanas desde que se estrenó el primer tráiler de Dr. Strange and the Multiverse of Madness. Desde ese entonces, la comunidad ha estado tratando de descifrar cualquier secreto que pudiese estar escondido dentro de este material promocional, y parece que ya encontraron un importante detalle que inicialmente pasó un tanto desapercibido.

En el primer tráiler para esta película se puede apreciar que la Cloak of Levitation de Dr. Strange parece tener algún tipo de parche azul, cuando anteriormente se creía que este objeto mágico no podía ser dañado. Ahora bien, todavía no sabemos exactamente para qué sirva este nuevo aditamento, pero no pasará mucho tiempo antes de que comiencen las teorías de los fans.

#DoctorStrange2‘s first trailer revealed that the Cloak of Levitation will be altered in the sequel. pic.twitter.com/R91qxM7vdo — BWC (@BwithCinema) January 9, 2022

Debido a todas las implicaciones que tendrá esta película con el multiverso del MCU, es probable que vayamos a tener todo tipo de sorpresas y revelaciones esperándonos. Esperemos que esta vez no se filtren tantas cosas.

Dr. Strange and the Multiverse of Madness llega a cines el 6 de mayo de 2022.

Nota del editor: Es bien sabido que Marvel suele modificar sus tráilers para ocultarnos información, aunque claro, esto no lo hacen con mala intención sino para evitar los spoilers. Seguramente que Dr. Strange 2 no es la excepción, y el producto final será muy diferente a lo que vimos en cualquiera de sus adelantos.

Via: BWC