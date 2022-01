Después de la llegada de Sora a Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo reveló que ya no tenían planeado crear eventos especiales para este título, terminando el soporte para nuevo contenido. Sin embargo, se ha revelado que una colaboración especial con Street Fighter se llevará a cabo este fin de semana.

Como parte de los eventos por el 35 aniversario de Street Fighter, Super Smash Bros. Ultimate recibirá un spirit especial de Evil Ryu. Este combate especial comenzará el próximo 14 de enero, y los jugadores tendrán cinco días para conseguir a este spirit.

Por el momento se desconoce si esta es solo una celebración especial, o si Nintendo sí tiene planeado seguir soportando a Super Smash Bros. Ultimate con contenido adicional de este tipo. En temas relacionados, MKLeo recientemente se convirtió en el campeón mundial de este título. De igual forma, Capcom por fin ha hablado sobre Street Fighters VI.

Nota del Editor:

Si bien es agradable ver que este juego de peleas sigue recibiendo soporte de este tipo, esta será probablemente la última vez que veamos algo así. Sin embargo, no se descarta ver más spirits para celebrar lanzamientos como el de la secuela de Breath of the Wild.

Vía: Nintendo