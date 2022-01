A Sony le gusta utilizar el PlayStation Blog para compartirnos cuáles fueron los juegos mejor vendidos de la PlayStation Store mes con mes, pero ahora que el 2021 llegó a su fin, han decidido recopilar toda esa información para darnos a conocer cuáles fueron los juegos mejor vendidos de esta tienda digital a lo largo de los últimos 12 meses.

Para sorpresa de nadie, los juegos deportivos encabezan los listados de PS5 con NBA 2K22 y Madden NFL 22. Sin embargo, Call of Duty: Vanguard también ocupó los primeros lugares de estas listas, con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Among Us ocupando unos cuantos lugares también. Así quedó el Top 10 en juegos de PS5:

PS5

1. NBA 2K22

2. Call of Duty: Vanguard

3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

4. Madden NFL 22

5. Battlefield 2042

6. Ratchet & Clank: Rift Apart

7. Call of Duty: Black Ops Cold War

8. MLB The Show 21

9. Resident Evil Village

10. Far Cry 6

En el caso de PS4, Grand Theft Auto V sigue dominando las tablas de ventas, aunque FIFA 22 tampoco se queda atrás. En general, Call of Duty, juegos de deportes, y Minecraft reinaron entre los jugadores de esta consola:

PS4

1. Grand Theft Auto V

2. Call of Duty: Black Ops Cold War

3. Minecraft

4. NBA 2K22

5. Call of Duty: Vanguard

6. Madden NFL 22

7. NBA 2K21

8. Red Dead Redemption 2

9. MLB The Show 21

10. Mortal Kombat 11

Y hablando de la PS Store, recuerda que actualmente está vigente una promoción que te permite adquirir ciertos títulos de PS5 y PS4 a muy buen precio.

Nota del editor: Pasan los años, y las tablas de la PS Store difícilmente cambian. Entiendo que los juegos de deportes y FPS siempre vayan a predominar en la industria, pero me sigue sorprendiendo que algo como GTA V se siga vendiendo tan bien tantos años después.

Via: PlayStation Blog