Desde hace un par de años hemos visto como Leonardo López Pérez, mejor conocido como MKLeo, se ha coronado como el mejor jugador de Super Smash Bros. Ultimate en diversos torneos. Ahora, la historia se ha repetido una vez más, ya que el jugador mexicano ganó el más reciente Smash World Tour.

Smash World Tour, el cual se llevó a cabo entre el 17 y 19 de diciembre de 2021 en esta ocasión, es el evento de Super Smash Bros. Ultimate más grande del año, especialmente considerando que el EVO de 2021 no tuvo un evento enfocado en este título. Aquí, MKLeo sobresalió, no solo al ganar la competencia, sino que no perdió un solo encuentro.

2021 fue un gran año para MKLeo. De los siete torneos en los que participó, en cinco quedó en el primer lugar, mientras que en los otros dos obtuvo el segundo puesto. Analistas han señalado que de continuar a este ritmo, 2022 será un año aún mejor para el profesional mexicano.

Aunque por el momento no hay algo confirmado, parece que el próximo año no tendremos algún tipo de presencia de Super Smash Bros. Ultimate en EVO, esto debido a que PlayStation ahora es dueña de los organizadores de este evento. Sin embargo, podremos ver a MKLeo en diversos eventos, tanto oficiales como creados por los fans.

En temas relacionados, la última actualización para Super Smash Bros. Ultimate ya está disponible. De igual forma, se ha filtrado la colaboración entre Attack on Titan y Call of Duty: Vanguard.

Vía: Smash World Tour